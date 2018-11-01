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Хизер Нойерт может стать постпредом США в ООН

Хизер Нойерт

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Президент США Дональд Трамп предложил представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать постпредом страны в ООН. Об этом Трамп рассказал журналистами во время своего выступления в Белом доме, сообщает Reuters.

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщает, что Трамп и Нойерт встречались в Белом доме 29 октября. Однако пока неизвестно, приняла ли представитель Госдепартамента предложение президента.

Хизер Нойерт стала официальным представителем Госдепартамента весной 2017 года. До этого она работала на телеканале Fox News.

В октябре постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении до конца этого года покинуть пост. Она заявила, что будет поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США.

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