Хизер Нойерт может стать постпредом США в ООН

Президент США Дональд Трамп предложил представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать постпредом страны в ООН. Об этом Трамп рассказал журналистами во время своего выступления в Белом доме, сообщает Reuters.

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщает, что Трамп и Нойерт встречались в Белом доме 29 октября. Однако пока неизвестно, приняла ли представитель Госдепартамента предложение президента.

Хизер Нойерт стала официальным представителем Госдепартамента весной 2017 года. До этого она работала на телеканале Fox News.

В октябре постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении до конца этого года покинуть пост. Она заявила, что будет поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США.