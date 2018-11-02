На выставке в Екатеринбурге повредили работы Дали и Гойи

В Екатеринбурге группа посетителей художественной выставки повредила работы Франсиско Гойи и Сальвадора Дали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе международного центра искусств "Главный проспект", четыре девушки "не очень адекватно себя вели", в результате повредили две работы, которые находились в связке. Это – картины Гойи из серии "Капричос", дополненные интерпретацией Дали. У одной из картин сломали стекло и раму, а у работы Дали повреждено полотно. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сообщает, что девушки пытались сделать селфи на фоне картин.

Сразу после инцидента девушки скрылись. Полиция ведёт их розыск.

В конце мая посетитель Третьяковской галереи в Москве повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", разбив стекло металлическим столбиком ограждения. Полотно получило серьезные повреждения – холст порван в трех местах. Ущерб оценили в 30 миллионов рублей.