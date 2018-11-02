США и ОБСЕ потребуют от России расследовать нарушения прав в Чечне

США вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потребуют от России расследовать сообщения о внесудебных расправах, пытках, незаконных задержаниях и других нарушениях прав человека в Чечне. Об этом сегодня сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

Накануне Соединенные Штаты присоединились к группе из 16 стран, которые призвали использовать для этого расследования Московский механизм ОБСЕ. Он был создан на конференции по правам человека в Москве в 1991 году для проведения краткосрочных миссий по установлению фактов конкретных нарушений в области прав человека. На сегодняшний день Московский механизм использовался только семь раз, в России – это первый случай.

Соединенные Штаты и другие страны ОБСЕ неоднократно оказывали давление на Россию, требуя расследовать "тревожные сообщения" о незаконных действиях в Чечне против представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников и неправительственных организаций, заявил Палладино. Ряд стран потребовал от Москвы привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях и злоупотреблениях. Однако Россия не смогла дать содержательный ответ на неоднократные проявления обеспокоенности со стороны международного сообщества, поэтому Вашингтон совместно с европейскими партнерами намерен разоблачить нарушения прав человека в России, отметил представитель Госдепартамента США.

С заявлением выступили и председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и член комиссии, сенатор Бен Кардин. Они считают, что уже давно пришло время для авторитетного, независимого расследования нарушений прав человека в Чечне. ОБСЕ больше не может игнорировать сообщения о насильственных исчезновениях, пытках и других "вопиющих преступлениях". Безнаказанность за такие преступления создает все более небезопасную и нестабильную обстановку в регионе, который уже переполнен насилием, терроризмом и страхом, - говорится в заявлении. Американские сенаторы призвали правительство России в полной мере сотрудничать с миссией ОБСЕ по установлению фактов нарушений прав человека в Чечне.

Об исчезновении людей и внесудебных расправах в Чечне, а также о преследовании и убийствах геев в республике неоднократно писала "Новая газета". Расследовать действия чеченских властей призывали российские и международные правозащитные организации.