Власти Крыма: компенсации всем пострадавшим в Керчи выплачены

Власти аннексированного Россией Крыма утверждают, что выплатили компенсации всем пострадавшим во время нападения на политехнический колледж в Керчи.

Накануне отец одной из раненых, несовершеннолетней Натальи Калиниченко, заявил, что его семья не получила обещанной от государства компенсации в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

В пятницу заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Наталья Лось заявила РИА Новости, что семье Калиниченко, как и семьям других пострадавших, было переведено 500 тысяч рублей. Для того чтобы получить эти деньги, по словам Лось, отцу пострадавшей необходимо в Москве "прийти в банк и написать заявление".

16-летняя ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. По данным следствия, его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​

Жертвами нападения стали 21 человек, более 60 пострадали. При этом Следственный комитет квалифицировал произошедшее не как теракт, а как "убийство двух и более лиц".