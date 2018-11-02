Роскосмос застраховал запуск "Союза 2.1б". Со второй попытки и с переплатой

Роскосмос договорился с компаниями СОГАЗ и Ингосстрах о том, что те застрахуют полет ракеты-носителя "Союз 2.1б" за сумму 201 миллиона рублей. Это следует из данных, опубликованных на портале Госзакупок. Очередная попытка запустить ракету из космодрома в Байконуре намечена на 3 ноября.

Участвовать в предыдущем конкурсе, на котором Роскосмос за застрахование полета предлагал премию 178 миллионов рублей, не решилась ни одна компания. Для заключения контракта госкорпорация была вынуждена предложить страховщикам на 23 миллиона рублей больше, чем предусматривалось, пишет РБК.

В случае аварии во время старта или полета ракеты-носителя, СОГАЗ и "Ингосстрах" будут обязаны выплатить космическому агентству более двух миллиардов рублей.

11 октября потерпела крушение ракета "Союз-ФГ". Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которых хотели доставить на Международную космическую станцию, спаслись и не пострадали. После этой аварии страховые компании не стали участвовать в конкурсах по страхованию ракет "Союз-ФГ" и "Союз 2.1б".

Позже в Роскосмосе заявили, что причиной аварии стал сломанный датчик разделения первой и второй ступени ракеты, из-за которого один из боковых блоков не смог отсоединиться от ракеты. Если крушение признают страховым случаем, компанию "Согласие" могут обязать выплатить Роскосмосу более 4,5 миллиардов рублей.