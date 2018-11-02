В Японии хотят принимать на 40% больше трудовых мигрантов

Правительство Японии в пятницу одобрило законопроект, по которому могут разрешить переселение в страну для 500 тысяч мигрантов. На данный момент в Японии проживает лишь 1,25 миллиона работающих иностранцев.

Большой бизнес пытается убедить правительство в необходимости изменить миграционную политику, пишет Рейтер. Ключевой элемент в предложении премьер-министра Синдзо Абэ – желание дать возможность работать в Японии также тем иностранцам, у которых нет высших профессиональных квалификаций.

Единственными условиями остались бы владение японским языком и запрет на переселение в Японию семьи работника в течении первых пяти лет проживания в стране. Но на квалифицированных мигрантов этот пятилетний срок не будет распространяться.

Другая причина повышенной потребности в иностранных рабочих – олимпийские игры в Токио в 2020 году, для подготовки к которым не хватает рук на японском рынке труда.

Япония давно находится в демографическом кризисе, из-за которого образуется нехватка рабочей силы. Страну считают одной из самых закрытых для мигрантов, но недавний опрос для японской газеты Yomiuri показал, что большинство японцев поддерживают увеличение в стране числа иностранных работников, у которых нет высших квалификаций.