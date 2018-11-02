В правительстве России заинтересованы в создании "кибердружин"

Министр просвещения России Ольга Васильева предложила фракции "Единой России" совместно работать над вопросами защиты несовершеннолетних от экстремизма в интернете, в том числе над законопроектом о создании "кибердружин". Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Документ будет рассмотрен на координационном совете фракции в пятницу, и в случае поддержки внесён Госдуму.

Законопроект о создании "кибердружин", которые будут вместе с правоохранительными органами бороться с размещением в интернете запрещенной информации, подготовили депутаты от "Единой России". Согласно документу, "кибердружины" должны будут выявлять информацию, направленную, в том числе, на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В пояснительной записке указывалось, что "кибердружины" будут создаваться как общественные организации, которые будут уведомлять о своей работе Роскомнадзор. Вступить в них смогут россияне от 18 лет. Сотрудничать с "кибердружинами", по мнению депутатов,должны прокуратура , следователи и чиновники.

Один из авторов законопроекта Олег Быков утверждает, что документ не направлен на ограничение свободы слова в интернете.

