Дело об изнасиловании дознавателя в Уфе: арестованы полицейские

В Уфе в пятницу суд на два месяца арестовал троих бывших высокопоставленных сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании женщины-дознавателя на рабочем месте.

Полицейских (теперь уже бывших) задержали 31 октября. По версии следствия, в ночь на вторник они изнасиловали 23-летнюю девушку, которая была их коллегой.

Кто проходит по делу

Имена подозреваемых официально не сообщались. Следственный комитет назвал только их должности.

По этим должностям журналистам удалось установить предполагаемые имена подозреваемых. По данным издания "Коммерсантъ", это начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.

Кто предполагаемая жертва

Имя предполагаемой жертвы преступления также официально не сообщалось. По данным радио "Говорит Москва", которое ссылается на источник, ее отец - заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан. В Росгвардии эту информацию не комментировали.

Имя самой девушки не сообщается. Утверждается, что она недавно окончила юридический институт МВД в Уфе и устроилась на работу дознавателем в миграционный отдел. Заявление об изнасиловании она написала на двоих своих непосредственных начальников и еще одного высокопоставленного сотрудника полиции.

Что произошло?

Предполагаемую картину случившегося в Уфе вечером 29 октября восстанавливает Би-би-си со ссылкой на региональные и российские СМИ. Утверждается, что трое подозреваемых участвовали в застолье в отделе вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Уфимское издание "Медиакорсеть" называет главным подозреваемым 51-летнего Матвеева, начальника отдела МВД по Уфимскому району. Именно он предположительно отмечал свой грядущий выход на пенсию и переход на работу в правительство республики.

Утверждается, что в кабинет женщину-дознавателя пригласили именно Матвеев и его друг, 50-летние Галиев. 34-летний Яромчук присоединился позже. Женщина получила телесные повреждения - утверждает издание ProUfu.ru.

"Шурыгина в погонах" и "Кампания обеления"

После того, как было возбуждено уголовное дело и задержаны предполагаемые насильники, все трое полицейских были уволены из МВД с формулировкой "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Между тем, в ряде СМИ появились материалы, в которых вина полицейских ставится под сомнение: прямо или косвенно утверждается, что женщина-дознаватель добровольно вступила в сексуальный контакт с полицейскими, или же что не было самого события.

Так, большой резонанс вызвала статья в местном издании "Комсомольской правды" под заголовком: "Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, еще в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах". В ней, в частности, утверждается, что коллеги подозреваемых не верят в их вину:​ Никто из своих не сомневается, что половой акт или действия были. Но есть версия, что это произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление

А РИА Новости опубликовало заметку о том, что предполагаемая жертва якобы была не одна, а с подругой.

О Диане Шурыгиной напомнил и "патриотический" телеканал Царьград. "Вести-Башкортостан" опубликовали материал со ссылкой на жену одного из обвиняемых, в котором утверждается, что у него есть алиби.

Обилие материалов в СМИ, прямо или косвенно защищающих полицейских, заставили ряд пользователей предположить, что речь идет о спланированной кампании по их "обелению" - пишет Би-би-си.​

Реакция властей

Издание "АиФ-Уфа" приводит мнение главы парламента Башкирии Константина Толкачева.

Горько и тяжело было знакомиться с этим вопиющим фактом. Я сам долгие годы проработал в органах внутренних дел, знаю, какой это тяжелый труд. Система МВД решает большие задачи, в ней работают тысячи сотрудников, которые ежедневно выходят на дежурство с риском для жизни, нередко совершают подвиги. Десятки из них награждены Орденом мужества, свыше сотни погибли при исполнении своего долга. И из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской.

Он заявил, что в отношении МВД и полицейских развязан "психологический террор" и призвал следствие "детально, пошагово разобраться в причинах, приведших к случившемуся".