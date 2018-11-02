Власти Новосибирска получили 97 одинаковых отзывов на бюст Сталина

В Новосибирскую мэрию поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Иосифа Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Это следует из протокола общественного обсуждения, опубликованного на сайте городской администрации.

Всего проект получил 243 отзыва: помимо положительных было 85 отрицательных и три пустых.

Обсуждение проходило с 9 по 29 октября. 30-го числа в городе прошла согласованная акция против установки в городе бюста Сталина.

Участники митинга напомнили, что лично на Иосифе Сталине лежит ответственность за массовые репрессии по отношению к крестьянству и уничтожение большей части командного состава Красной армии незадолго до вторжения войск гитлеровской Германии в СССР.

Инициативная группа добивается установки памятника Сталину в Новосибирске с начала 2000-х годов. Для этого уже собрано 450 тысяч рублей. Сам бюст уже готов.