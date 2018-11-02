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Кремль не смог навязать народу "народное единство". Эфир в 19:05

Владимир Путин и Патриарх Кирилл демонстрируют единство церкви и государства 4 ноября 2012 года

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За тринадцать лет россияне так и не поняли смысла 4 ноября

Журналист Игорь Свинаренко, политик Сергей Удальцов и историк Никита Соколов о "системообразующих" праздниках. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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