Кремль не смог навязать народу "народное единство". Эфир в 19:05

Журналист Игорь Свинаренко, политик Сергей Удальцов и историк Никита Соколов о "системообразующих" праздниках. Ведущая Елена Рыковцева.
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За тринадцать лет россияне так и не поняли смысла 4 ноября
Журналист Игорь Свинаренко, политик Сергей Удальцов и историк Никита Соколов о "системообразующих" праздниках. Ведущая Елена Рыковцева.
Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05
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