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"Возвращение имен" на Лубянке. Как это было

Вечная память
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Вечная память

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Фильм "Вечная память" Андрея Киселева и Максима Пахомова.

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29 октября в центре Москвы на Лубянке у Соловецкого камня – напротив здания ФСБ (бывшего КГБ-НКВД) – снова читали имена жертв сталинских репрессий.

Владимир Попков, 47 лет, помощник главного инженера, расстрелян в мае 37-го,

Сергей Синицин, 59 лет, официант, расстрелян в октябре 37-го,

Роман Аврамов, 56 лет, управляющий трестом, расстрелян в январе 38-го,

Василий Чичагов, погиб в тюрьме,

Аким Козырев, раскулачен, погиб в ссылке.

Эти люди, как и сотни тысяч других, были убиты сталинским режимом 70 лет назад, но на чтениях – когда их имена произносят их потомки – они на мгновение возвращаются, прекращая быть статистическими данными.

Фильм "Вечная память" Андрея Киселева и Максима Пахомова.

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