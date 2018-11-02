РСЕ/РС поддерживает журналистов, подвергающихся давлению

В Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов – эта дата учреждена ЮНЕСКО – медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) сообщает, что имеет документальные подтверждения фактов давления на журналистов. Речь идет о не менее чем 12 странах, на которые направлено вещание РСЕ/РС и на языках которых публикуются ее материалы.



"Мы работаем для аудитории стран, в которых ощущается недостаток свободной прессы, РСЕ/РС старается заполнить этот пробел и помогать местным независимым журналистам. Однако атмосфера враждебного отношения к независимым СМИ сгущается почти повсюду и потворствует нападкам на свободную прессу, позволяя правительствам игнорировать эти нападки", – заявил главный редактор РСЕ/РС Ненад Пейич. "Количество журналистов нашей медиакорпорации, подвергшихся давлению в этом году, увеличилось. Но у РСЕ/РС есть более чем 60-летний опыт противоборства с репрессивными режимами, и мы не будем молчать", – подчеркнул Пейич.





В последние годы РСЕ/РС неоднократно становилась объектом нападок и давления со стороны репрессивных режимов. В декабре 2017 года российское министерство юстиции назвало русскоязычные подразделения нашей компании "иностранными СМИ, выполняющими функции иностранных агентов". Этот статус послужил обоснованием для давления, клеветы и угроз в адрес журналистов. Схожее, иногда более сильное давление испытывают и журналисты из других стран, например, Пакистана и Азербайджана. Три журналиста Афганской службы РСЕ/РС были убиты в апреле этого года в Кабуле в результате двойного теракта, осуществленного смертниками из рядов радикальных исламистов. Украинские журналисты, работающие по антикоррупционной программе, подверглись нападениям и давлению со стороны правительственных чиновников, включая генерального прокурора, а также влиятельных олигархов.

ЮНЕСКО, призывая к борьбе с безнаказанностью преступлений против журналистов, заявляет, что с 2006 по 2017 год в мире были убиты более одной тысячи журналистов, 182 из них погибли, находясь при выполнении редакционных заданий. ЮНЕСКО также отмечает, что большинство жертв среди журналистов – это местные корреспонденты, расследующие факты коррупции в органах власти.