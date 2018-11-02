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Вы хотели бы вернуть праздник 7 ноября?

Вы хотели бы вернуть праздник 7 ноября?
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Опрос прохожих на улицах Москвы.

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