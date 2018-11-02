Во Вселенском патриархате грозят лишить РПЦ автокефалии

Высокопоставленный представитель Константинопольского (Вселенского) патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что Константинопольский патриархат при определенных условиях может лишить автокефалии и статуса патриархата Русскую православную церковь.

Он же в интервью Би-би-си заявил, что церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует на Украине, а все украинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху.

Высказывания высокопоставленного иерарха – представителя Константинопольского патриархата во Всемирном совете церквей – одни из самых резких после начала открытого конфликта между РПЦ и Вселенским патриархатом.

Конфликт вспыхнул в начале сентября, после того как синод Константинопольской церкви объявил о намерении предоставить Украинской православной церкви автокефалию, то есть полную самостоятельность, в том числе и от Москвы. В октябре он обострился – Синод РПЦ постановил прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и практически открыто обвинил Константинопольского патриарха в расколе.

По словам архиепископа Иова, автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых. "И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус", – сказал иерарх.

По словам архиепископа, если Русская церковь сейчас ставит под сомнение право Константинопольского патриархата даровать автокефалию Украинской церкви, она "должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков отреагировал на слова архиепископа Иова словами о том, что в РПЦ обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья.