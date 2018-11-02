Москва–Гавана: "Роснефть" начала геологическую разведку на шельфе Кубы

Президенты России и Кубы заявили о планах по расширению «стратегических связей» между двумя странами и призвали США снять блокаду с Кубы.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель встретился с Владимиром Путиным в Кремле 2 ноября. Как говорится в сообщении пресс-службы президента Кубы, Диас-Канель прибыл в Россию на переговоры о развитии политических, экономических и военных связей между двумя странами.

Диас-Канель, который стал президентом Кубы в апреле, высоко оценил «братские» отношения, которые сложились между Москвой и Гаваной.

Путин по итогам переговоров с президентом Кубы объявил, что государственная российская компания «Роснефть» уже приступила к геологоразведочным работам на шельфе Кубы и собирается модернизировать нефтеперерабатывающий завод, сообщил "Голос Америки".

Во время "холодной войны" СССР инвестировал в кубинскую экономику миллиарды долларов. После развала Советского Союза в 1991 году Россия значительно сократила вложения в Кубу. Путин посещал Кубу дважды, в 2000 и 2014 годах. Он неоднократно подчеркивал необходимость углубления отношений с давним союзником России в Карибском регионе.

Подавляющее большинство стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН 2 ноября проголосовали за снятие американского экономического, торгового и финансового эмбарго в отношении Кубы. Против проголосовали США и Израиль. В Вашингтоне подчеркивают, что эмбарго было установлено, чтобы прекратить нарушения прав и свобод кубинцев со стороны правительства.