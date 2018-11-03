КПРФ не стала выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья

В Приморье отделение КПРФ не стало выдвигать кандидата на выборы губернатора и отказалось от участия в избирательной компании. Как сообщили в партии, такое решение было принято на региональной конференции коммунистов. Из 56 делегатов 42 поддержали это решение, 11 были против, 3 воздержались.

Бывший кандидат от КПРФ в губернаторы Андрей Ищенко, комментируя корреспонденту "Сибирь.Реалии" решение партии, заявил, что коммунисты не признают отмену результатов второго тура выборов главы региона, прошедших в сентябре. Он также подчеркнул, что несколько раз пытался в суде доказать фальсификации на конкретных участках и отменить незаконное, по его мнению, решение об отмене итогов выборов, но суды не принимают иски или отказываются их рассматривать.

Ранее в регионе сорвали конференцию КПРФ, на которой должны были повторно выдвинуть кандидатом в губернаторы Андрея Ищенко. Кроме того, в партии жаловались на давление и административный ресурс, в результате которого кандидат не смог собрать достаточного количества подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра.

Сегодня также стало известно, что партия "Коммунисты России" выдвинула кандидатом в губернаторы Приморья своего лидера Максима Сурайкина. Он ранее участвовал в выборах президента России.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100% избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

20 сентября комиссия отменила результаты выборов второго тура главы региона. Это произошло после рекомендации Памфиловой признать итоги выборов губернатора региона недействительными. Она подчеркнула, что в ЦИК "шокированы многочисленными нарушениями", и пообещала расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций". ​Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко не смог оспорить решение регионального избиркома об отмене результатов выборов.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.