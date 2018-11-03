В Петербурге задержали участников пикетов по случаю приезда Соловьева

В Санкт-Петербурге полиция в пятницу вечером задержала шестерых активистов, которые проводили одиночные пикеты по случаю приезда в город телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на общественную организацию "Группа помощи задержанным".

Большинству активистов вручили обязательства о явке в отдел полиции по вызову, после чего отпустили. Одного задержанного – Павла Иванкина – оставили в отделении на ночь. Ему вменяют неподчинение сотруднику правоохранительных органов.

"ОВД-Инфо" также сообщает, что один из пикетчиков успел сбежать из ОВД, когда его повели на беседу с сотрудником Центра по противодействию экстремизму.