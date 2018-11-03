Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге задержали участников пикетов по случаю приезда Соловьева

Владимир Соловьев

Смотреть комментарии

В Санкт-Петербурге полиция в пятницу вечером задержала шестерых активистов, которые проводили одиночные пикеты по случаю приезда в город телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на общественную организацию "Группа помощи задержанным".

Большинству активистов вручили обязательства о явке в отдел полиции по вызову, после чего отпустили. Одного задержанного – Павла Иванкина – оставили в отделении на ночь. Ему вменяют неподчинение сотруднику правоохранительных органов.

"ОВД-Инфо" также сообщает, что один из пикетчиков успел сбежать из ОВД, когда его повели на беседу с сотрудником Центра по противодействию экстремизму.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG