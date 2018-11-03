Суд в Крыму закрыл дело об "экстремистском" видео в Facebook

В аннексированном Россией Крыму районный суд Симферополя по ходатайству следователя прекратил уголовное преследование крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева, обвиняемого в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook.

Адвокат Мустафаева Эдем Семедляев обратился к следователю с ходатайством о прекращении дела. Следователь вышел с аналогичным ходатайством в суд, который дело прекратил, назначив судебный штраф, который уже выплачен.

Адвокат связывает позицию следователя и суда с инициативой Владимира Путина о поправках в Уголовный кодекс, согласно которым уголовная ответственность по 282-й "экстремистской" статье наступает лишь после повторного в течение года нарушения закона.

Марлена Мустафаева арестовывали дважды. В феврале 2017 года после обыска у него дома ему был назначен административный арест на 11 суток за пост с символикой запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир" (признана экстремистской) в социальной сети в "ВКонтакте".

В сентябре 2018 года Мустафаева вновь после обыска арестовали на 12 суток за аналогичный пост в Facebook. Позже стало известно, что против него возбуждено уголовное дело за размещение в социальной сети видео, где содержался призыв к мусульманам объединяться. Мустафаев признал, что видео размещал он. В противном случае следователь угрожал возбудить дело в отношении супруги активиста. Сам Марлен Мустафаев виновным себя не считал.