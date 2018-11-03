Российские перевозчики требуют запретить сервис BlaBlaCar

"Объединение автопассажирских перевозчиков" обратилось в суд с требованием запретить в России сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках BlaBlaCar. В иске, поданном 1 ноября, утверждается, что функционирование данного информационного ресурса влечет организацию незаконных перевозок.

В качестве истцов выступили 28 компаний и индивидуальных предпринимателей из нескольких регионов России. По их мнению, деятельность BlaBlaCar негативно сказывается на рентабельности работы предприятий, обслуживающих регулярные автобусные маршруты. Это может привести к закрытию автовокзалов в регионах, так как они станут ненужными.

За последние три года отток пассажиров в пользу сервиса "попутчиков" составил порядка двадцати процентов, говорится в тексте иска. Это приводит к сокращению персонала автовокзалов и компаний-перевозчиков. Эти цифры получены в результате анализа работы как сервиса BlaBlaCar, так и сайта poputchik.ru, уточняют авторы обращения.

Перевозчики призывают и другие компании присоединиться к иску.

Ранее BlaBlaCar подозревали в организации незаконных коммерческих перевозок. Суд также наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках, но другая инстанция отменила это решение. Из-за него сервису грозила блокировка на территории России.