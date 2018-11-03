СМИ сообщили о взломе систем ЦРУ иранскими хакерами в начале 2010-х

Спецслужбы Ирана в 2010 году взломали системы связи Центрального разведывательного управления США. С помощью поисковых запросов Google хакеры проникали на сайты, которые сотрудники американской разведки использовали для общения со своими агентами. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ.

По словам источников, такое могло случиться из-за действий иранского двойного агента, который был нанят ЦРУ. Собеседники Yahoo News полагают, что он показал сайт, который американцы использовали для связи со своими агентами, иранской разведке. После этого сотрудники иранских спецслужб якобы могли выйти на другие сайты, где ЦРУ общается со своими агентами.

Источники утверждают, что многие информаторы ЦРУ в Иране были арестованы и казнены. Это привело к полному уничтожению агентской сети. В мае 2011 года иранские спецслужбы заявили о разоблачении в стране сети из 30 агентов ЦРУ.

В сентябре Соединенные Штаты обнародовали новую национальную стратегию кибербезопасности, которая предусматривает более активные, чем прежде, действия в ответ на кибератаки. Иран и Россия, в частности, названы в документе главными источниками киберугроз для США.