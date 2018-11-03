Российская "фотобомба" на учениях НАТО "Единый Трезубец"

Моряки флагманского корабля 6-го флота США «Маунт Уитни», находящегося на учениях у берегов Норвегии, сфотографировались на фоне российского Ту-142.

Российский патрульный и разведывательный самолёт впервые за последние 30 лет приблизился на столь малое расстояние к американскому командному кораблю. Инцидент произошёл 2 ноября, известно об этом стало в субботу, 3 ноября.

Ранее Россия уже выразила своё негативное отношение в морским манёврам НАТО - самым крупным со времени окончания "холодной войны".

Москва предупредила, что двухнедельные учения, которые Россия рассматривает как демонстрацию силы, "не останутся без ответа".

На минувшей неделе росийское командование объявило о ракетных стрельбах в регионе. По сообщению Avinor, государственного оператора большинства гражданских аэропортов в Норвегии, Россия направила оперативное предупреждение всем экипажам воздушных судов о предстоящих ракетных пусках.