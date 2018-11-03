Миг-29 египетских ВВС упал из-за "технических неполадок"

Истребитель МиГ-29М ВВС Египта упал из-за неполадок в системе управления самолетом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официальный источник в египетской армии. В министерстве обороны Египта подтвердили, что пилот успешно катапультировался.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила факт аварии. Египетский контракт на МиГ-29М/М2 – один из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет. Российские СМИ сообщили, что 46 самолётов обошлись Египту в два с половиной миллиарда долларов.

Поставки истребителей МиГ-29М/М2 в Египет начались весной весной 2017 года и должны завершиться к 2020 году.

МиГ-29М/М2 представляет собой последний на сегодняшний день вариант развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия новой машины заключаются в новом радиоэлектронном оборудовании, возросшей дальности полета и усовершенствованных двигателях с управляемым вектором тяги. Этот вариант истребителя был разработан в 2000-е годы с использованием решений, возникших в ходе создания модернизированного варианта палубного истребителя МиГ-29К/КУБ.