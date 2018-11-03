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Активисты Петербурга предложили Путину вернуть название КГБ

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Активисты общественной организации "Национальный комитет+60" предложили президенту Владимиру Путину вернуть название КГБ. Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление.

"Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия — Беларусь должны именоваться одинаково — КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!" — говорится в заявлении.

Общественники также предложили переименовать ГИБДД обратно в ГАИ. "Полагаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году!" — отметили они.

"Национальный комитет+60" был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования комитет не был распущен, а продолжает выступать с инициативами.

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