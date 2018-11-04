Избран глава федерации бокса. Он включен в санкционный список США

Предприниматель из Узбекистана Гафур Рахимов, включенный в санкционный список Министерства финансов США, в субботу был избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) - несмотря на угрозу исключения бокса из программы Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

На конгрессе ассоциации бокса в Москве Рахимов получил 86 из 134 голосов, опередив Серика Конакбаева из Казахстана.

С января Рахимов исполнял обязанности президента организации. Его кандидатура была поддержана в том числе Россией. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев был на том же конгрессе избран членом исполкома AIBA - впервые в истории. Он назвал Рахимова "достойным президентом".

Гафур Рахимов с 1993 является спортивным функционером, занимал ряд постов в федерации бокса и Олимпийском комитете Узбекистана, а затем и в международных спортивных организациях. Также с начала 1990-х он занимается бизнесом. В 2012 году Министерство финансов США включило его в санкционный список, обвинив его в причастности к деятельности организованного преступного сообщества "Братский круг". В документе министерства прямо говорится, что Рахимов "является одним из лидеров организованной преступности в Узбекистане, специализируясь на производстве наркотиков в Центральной Азии". Какими-либо судебными решениями эти обвинения не подтверждены.

Санкции предусматривают запрет для граждан и компаний из США иметь дела с Рахимовым.

Международный олимпийский комитет ранее предупреждал, что избрание Рахимова может привести к исключению бокса из программы Олимпийских игр в Токио. При этом поводом для этого называлось спорное судейство на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро, к которому имел отношение Рахимов. Еще один вариант - олимпийский турнир по боксу будет проведен не под эгидой AIBA. В заявлении МОК говорится, что вопрос будет рассмотрен 30 ноября на заседании исполкома. Сам Рахимов утверждает, что его избрание не вызовет проблем в отношениях с МОК.