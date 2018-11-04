В Новой Каледонии решается вопрос о независимости от Франции

В Новой Каледонии в воскресенье проводится референдум по вопросу о государственной независимости от Франции, сообщает Би-би-си. Плебисцит инициирован местными сепаратистами – представителями коренных народов. Голосование завершилось в 10 часов утра по московскому времени.

Его результаты будут объявлены в ближайшие часы. Большинство опубликованных перед голосованием соцопросов указывали на то, что победят сторонники нахождения территории в составе метрополии.

Расположенная в Тихом океане Новая Каледония присоединена к Франции в 1853 году. Экономика региона базируется на добыче никеля, туризме и финансовых субсидиях от Франции. Ежегодно французские власти направляют на территорию с населением 275 тысяч человек 1,5 миллиарда долларов.

Новая Каледония является административно-территориальным образованием Франции с особым статусом. Власть там представлена верховным комиссаром, который назначается французским президентом, а также местным законодательным органом. Жители Новой Каледонии также избирают по два депутата в верхнюю и нижнюю палаты французского парламента.

В последний раз референдум о независимости Новой Каледонии от Франции проводился в 1998 году. Он завершился отрицательным результатом.