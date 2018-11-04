Британия после Brexit может остаться в таможенном союзе с ЕС

Премьер-министр Великобритании заключила "секретную договоренность" с руководством ЕС, которая по мнению Терезы Мэй, позволит достичь соглашения о выходе Британии из Евросоюза и обеспечить его одобрение парламентом в Лондоне. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным газеты, договоренности предусматривают, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, а также заключит с ним договор о свободной торговле по образцу Канады. Такая договоренность позволит решить проблему с границей между Северной Ирландией и Ирландской республикой - это один из самых сложных вопросов на переговорах между Британией и ЕС. Британия хотела бы сохранить нынешнюю "прозрачную" границу, но в Брюсселе указывают, что в случае выхода из таможенного союза это станет невозможным.

Официальные источники пока не комментируют публикацию The Sunday Times. Официальная позиция правительства - что согласовано "95 процентов" договора о выходе Британии из ЕС.

Та же The Times ранее писала, что Мэй договорилась с Брюсселем о сохранении доступа британских финансовых компаний к европейским рынкам после выхода Британии из Евросоюза.