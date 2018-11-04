Британия после Brexit может остаться в таможенном союзе с ЕС

Премьер-министр Великобритании заключила "секретную договоренность" с руководством ЕС, которая по мнению Терезы Мэй, позволит достичь соглашения о выходе Британии из Евросоюза и обеспечить его одобрение парламентом в Лондоне. Об этом пишет The Sunday Times.
По данным газеты, договоренности предусматривают, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, а также заключит с ним договор о свободной торговле по образцу Канады. Такая договоренность позволит решить проблему с границей между Северной Ирландией и Ирландской республикой - это один из самых сложных вопросов на переговорах между Британией и ЕС. Британия хотела бы сохранить нынешнюю "прозрачную" границу, но в Брюсселе указывают, что в случае выхода из таможенного союза это станет невозможным.
Официальные источники пока не комментируют публикацию The Sunday Times. Официальная позиция правительства - что согласовано "95 процентов" договора о выходе Британии из ЕС.
Та же The Times ранее писала, что Мэй договорилась с Брюсселем о сохранении доступа британских финансовых компаний к европейским рынкам после выхода Британии из Евросоюза.
- Между тем, более 50 влиятельных бизнесменов в воскресенье опубликовали открытое письмо с призывом к парламенту отвергнуть будущее соглашение о выходе из ЕС и вынести вопрос о Brexit на повторный референдум.
- Такого же мнения придерживается экс-премьер Тони Блэр. В колонке в издании Observer он призывает членов парламента голосовать против соглашения с ЕС, каким бы оно ни было, поскольку, по его мнению, Мэй не сможет обеспечить хороших для Британии условий выхода из ЕС. Блэр также выступает за повторный референдум.
- Британия должна покинуть Евросоюз к 29 марта 2019 года. До сих пор, однако, не готово соглашение о деталях так называемого Brexit, и неясно, что случится, если парламент не одобрит это соглашение. Тереза Мэй неоднократно заявляла, что второго референдума не будет, и в случае, если соглашение не будет достигнуто, Британия выйдет из ЕС без всякого соглашения.
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