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В Пскове задержан организатор митинга против произвола полиции

Предыдущий митинг против повышения пенсионного возраста в Пскове

В Пскове полиция задержала двух активистов "Открытой России", в том числе организатора согласованного митинга против произвола правоохранительных органов, который должен пройти в городе 4 ноября. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытой России".

Утверждается, что активисты Артем и Лия Милушкины были задержаны сотрудниками ДПС на въезде в Псков. После этого люди в штатском усадили Артем Милушкина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В чем его обвиняют - неизвестно.

Администрация Псковской области ранее согласовала митинг в псковском гайд-парке. Организаторы акции хотели поднять темы коррупции, повышения пенсионного возраста и полицейского произвола.

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