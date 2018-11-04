Украина: умерла активистка, на которую напали с серной кислотой

В больнице в Киеве умерла украинская активистка Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля было совершено нападение - ее облили серной кислотой. Смерть активистки подтвердила полиция Киева.

33-летняя Гандзюк была советником мэра Херсона. В результате покушения она получила ожог более 40 процентов поверхности тела, перенесла 11 операций.

По подозрению в причастности к покушению на активистку были задержаны 5 человек. Сообщается, что все они в прошлом участвовали в боевых действиях на востоке Украины. При этом заказчики преступления не установлены.

Находясь в больнице, Гандзюк записала видеообращение к властям Украины, в котором напомнила, что за последний год нападениям подверглись около 40 гражданских активистов, а их заказчики не были найдены.

Президент Петр Порошенко прокомментировал сообщение о смерти Екатерина Гандзюк, сказав, что правоохранительные органы должны "сделать все возможное для того, чтобы были найдены убийцы".

29 октября международная правозащитная организация Transparency International призвала власти Украины предпринять усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападениями на активистов.