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Путин передал Забайкалье и Бурятию в Дальневосточный округ

Владимир Путин

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Республика Бурятия и Забайкальский край переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Указ президента России Владимира Путина от 3 ноября опубликован на портале правовой информации.

В указе не приводится каких-либо обоснований принятого решения.

Федеральные округа были созданы в 2000 году, после избрания Путина на пост президента. Границы Дальневосточного и Сибирского округов за 18 лет не менялись.

Недавно назначенный исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с Путиным просил распространить на край механизмы экономической помощи, которые используются на Дальнем Востоке.

А исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко сразу после своего назначения в сентябре – после отмены результатов выборов в крае – начал добиваться переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Кожемяко утверждает, что его идею поддержали глава правительства Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента Антон Вайно.

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