В Омске избит 74-летний противник незаконной застройки

В Омске избит 74-летний правозащитник Валентин Кузнецов, выступивший против строительства китайского городка без согласия местных жителей.

Как сообщает "МБХ Медиа", в субботу, 3 ноября Кузнецов приехал в пригородный посёлок Омский, чтобы снять с квадрокоптера территорию стройки. Когда он и помогавший ему оператор собирались уезжать, к ним подъехали участковый инспектор и мужчина, назвавшийся представителем собственника компании "СТГ-групп". Полицейский попросил Кузнецова предъявить удостоверение личности. Когда пенсионер направился к машине за документами, второй мужчина попытался его схватить.

Кузнецов вырвался и пытался убежать, но ему преградили дорогу трое в гражданской одежде, по всей вероятности, как считает активист, это были сотрудники частного охранного предприятия. У Кузнецова забрали телефон и удалили из него все данные, включая видео, которое он снимал во время общения с прибывшими.



Валентин Кузнецов готовит заявление в полицию по факту незаконного захвата и удержания его неизвестными лицами. Активисты из посёлка Омский пытаются добиться того, чтобы вопрос о строительстве китайского городка был вынесен на референдум.



В начале октября жители посёлка Омский узнали, что рядом с посёлком собираются возводить городок для трёх с половиной тысяч вахтовых рабочих из Китая. 28 октября жители поселка вышли на митинг против строительства. Они выяснили, что участки, отданные под китайский городок, не переведены из категории земель сельхозназначения, поэтому строительные работы на этой площадке незаконны, информирует ОВД-Инфо. Тогда же, в конце октября, несмотря на протесты местных жителей, на территорию предполагаемого строительства приехали бульдозеры и экскаваторы, а участок был огорожен забором.