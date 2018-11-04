Турция направила России список украинских политзаключенных и попросила об их освобождении. Об этом на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что осенью 2017 года по просьбе Турции были освобождены зампреды Меджлиса крымско-татарского народа – Ахтем Чийгоз, осужденный на 8 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков зимой 2014 года, и Ильми Умеров, которого Симферопольский районный суд признал виновным в призывах к сепаратизму за интервью телеканалу ATR. Чийгоз и Умеров были вывезены из Крыма через Анапу в Анкару, а позднее вернулись в Украину. Президентские указы об их помиловании до сих пор засекречены, однако известно, что Турция принимала основное участие в процессе освобождения. Теперь в Москву отправлен новый расширенный список. "Мы будем следить за этим процессом, и надеюсь, он будет успешным", – заявил Эрдоган.

Как пояснил советник председателя Меджлиса Арсен Жумадилов, в список были включены все украинские политзаключенные, содержащиеся в России, в соответствии с постановлением Верховной рады о политзаключенных, изданным 1 марта 2018 года, а также те, кто оказался в заключении в России с весны этого года. Всего в списке более 70 имен, причем не только задержанных в Крыму, но и на территории России – как уже осужденные и отбывающие наказание, в том числе режиссер Олег Сенцов и активист Владимир Балух, так и содержащиеся под стражей, но еще не дошедшие до судебного разбирательства.

Ранее список состоял из 99 имен, включая осужденных условно и находящихся под мерой пресечения, но не арестованных. Но тогда в Москву был отправлен список лишь тех, кто находится в заключении.

Новый список был составлен украинскими правозащитными организациями совместно с МИД Украины, аппаратом уполномоченного по правам человека и Меджлисом крымско-татарского народа. В сентябре список на английском языке был передан в посольство Турции в Украине, и продублирован вместе с нотой МИД Украины во внешнеполитическое ведомство Турции.