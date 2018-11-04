Макрон: в Новой Каледонии проиграли жестокость, страх и раскол

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итоги референдума о независимости Новой Каледонии:

"Большинство высказалось за то, чтобы Новая Каледония осталась французской. Я испытываю огромную гордость за то, что мы вместе прошли этот исторический этап", — заявил Макрон сразу после объявления результатов голосования. – Единственными проигравшими сегодня являются презрение, жестокость, страх и раскол».

Президент также подчеркнул, что при проведении референдума правительство Франции сохраняло нейтралитет и позволило международным наблюдателям присутствовать при проведении голосования. Теперь правительство предлагает всем политическим силам Новой Каледонии встретиться в ближайшее время.

Начиная с завтрашнего дня, по словам Макрона, в переговорах будут участвовать премьер-министр и министр заморских территорий, сообщило "Международное французское радио".

Часть французской оппозиции выразила недовольство итогами референдума. Партия "Непокорная Франция" заявила, что результат голосования разочаровал всех, кто верит, что независимость необходима жителям архипелага.

Референдум о независимости Новой Каледонии прошел в воскресенье, 4 ноября. Против отделения от Франции высказались более 56 процнтов жителей архипелага.