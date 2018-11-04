В Москве полиция задержала 14-летнего участника протестов

После "Русского марша" в московском районе Люблино полиция задержала 14-летнего активиста "Бессрочного протеста" Ярослава Васильева. Телеканал "Дождь", с корреспондентом которого общался Васильев, сообщает, что после согласованной акции его посадили в обычный автозак, отвезли немного в сторону и "под конвоем" пересадили в другой автозак, который был "полностью затонирован". В это время Васильев позвонил родителям и сообщил, что его отвезут в ОВД "Арбатское".

В автозаке, по его словам, полицейские пытались вырвать из его рук телефон, применяя к нему силу. Один из правоохранителей, по словам подростка, "наносил удары рукой в область затылка", сообщает "Дождь".

Телефон был возвращен Васильеву, когда он был доставлен в ОВД. Протокол об административном правонарушении на него не составили и отпустили.