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На Камчатке на зоозащитницу Нину Зырянову напали ловцы китов

Иллюстративное фото

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На Камчатке на зоозащитницу из Приморья Нину Зырянову напали сотрудники так называемой китовой тюрьмы, где содержат отловленных косаток и белух. Об этом редакции "Сибирь.Реалий" в понедельник сообщила сама активистка.

Зырянова специально приехала в бухту Средняя, чтобы посмотреть на побережье, где расположена "китовая тюрьма". Во время прогулки на общественном пляже к ней подошел сотрудник базы, начал угрожать и требовать удалить все фото и видео, сделанные в общественном месте. Позже подъехал внедорожник и заблокировал выезд автомобиля активистки, а трое мужчин забрались в машину, рылись в её вещах и украли флешку из фотоаппарата. При этом сотрудник базы, вышедший из "дельфинария" (так он его назвал), держал Зырянову за руки.

По словам пострадавшей, участковый приехал с большим опозданием, а после не пустил её на базу, где она могла опознать всех нападавших. Кроме того, один них заявил о том, что его "оболгали", и теперь уже на саму Зырянову собираются завести дело.

Сейчас в бухте Средняя находятся 11 косаток и 90 белух, пойманных летом 2018 года. При этом Росприроднадзор выдал квоту на отлов только 200 белух, 195 из которых предназначены для "питания малых коренных народов" и только оставшиеся 5 – могут быть использованы "для развлекательных и образовательных целей".

В октябре активисты Гринпис России сообщили о том, что в России готовят незаконную продажу в Китай 13 краснокнижных косаток. По косвенным данным, по меньшей мере 11 из них содержатся в пункте передержки в бухте Средняя недалеко от города Находка.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года. В России их отлов возможен исключительно "в учебных и научно-просветительских целях". В 2018 году дальневосточную плотоядную популяцию косатки внесли в Красную книгу Камчатского края. Однако за последние 5 лет из России вывезли 15 косаток.

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