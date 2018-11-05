Трамп и Обама провели "политическую дуэль" за два дня до выборов

Президент США Дональд Трамп и экс-глава государства Барак Обама в воскресенье выступили на предвыборных мероприятиях соответственно республиканцев и демократов. Агентство Reuters называет эти выступления, которые состоялись почти одновременно, "политической дуэлью" в предверии промежуточных выборов 6 ноября, которые определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом.

Во время выступлений в штатах Джорджия и Теннесси Трамп назвал демократов "бандитской шайкой" и обвинил их в попытке разрушить американскую экономику, в то время как республиканцы, по его мнению, создают рабочие места.

В свою очередь на митинге в штате Индиана Обама заявил, что его демократическая администрация сумела создать больше рабочих мест за ее последний 21 месяц у власти, чем Трамп за свой первый 21 месяц в Белом доме. Он раскритиковал контролируемый республиканцами Конгресс и Трампа за попытки отменить достижения прошлой администрации, а также за снижение налогов для состоятельных граждан.

Во вторник американцы изберут в Конгресс 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. По мнению Трампа, предстоящее голосование станет своеобразным "референдумом" об отношении населения к результатам его первых двух лет президентства.

Согласно опросам, у демократов есть высокие шансы установить контроль над нижней палатой Конгресса, сообщает агентство. Это означало бы существенное ограничение законодательных инициатив Трампа.