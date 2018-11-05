"Хочется стереть себе память": сетевые отклики на фильм "Крымский мост"

В прокат вышел фильм "Крымский мост", снятый продюсером и режиссёром Тиграном Кеосаяном по сценарию своей жены, начинающего кинодраматурга Маргариты Симоньян.

Елена Рыковцева:

«Новости» Первого канала пиарят кино «Крымский мост». Не трудно догадаться, про строительство Крымского моста. Сценарист Маргарита Симоньян. Режиссер, тоже не трудно догадаться, Тигран Кеосаян. Симоньян рассказывает, как она лично общалась со строителями, чтобы точно передать их язык. Одна из ролей строителей вместе с их языком достается Юрию Стоянову. Значит опять не трудно догадаться, что перед нами комедия. Вслед за супругой слово берет Кеосаян. Он рассказывает, что «звук забивания свай стал лейтмотивом фильма». Тут же вспомнился советский фильм 47-го года «Сказание о земле сибирской», где строили целлюлозный комбинат, поэтому лейтмотивом шло слово «Бумага!» которое герои восклицали на фоне развевающихся красных флагов, после чего сливались в поцелуе.

- Кого выберет красавица Валя - пиарщика из Москвы или забивателя свай Крымского моста? - интригует ведущая.

Из зала, с премьеры, выходят первые зрители. Это мидовка Мария Захарова и путинский пресс-сек Дмитрий Песков. Они очень довольны. Они уже наделены этим тайным знанием - кого выбрала красавица Валя. Теперь эту загадку пойдут разгадывать в кинозалы российские кинозрители. Позволит ли сценарист фильма и одновременно главный редактор канала Раша Тудэй своей героине выбрать пиарщика из Москвы, а вовсе не забивателя свай самой скрепной стройки страны?!

Вот здесь очень. Очень трудно догадаться!!! Лично я не берусь.

Комедия получила множество плохих отзывов и попросту провалилась в прокате.

Давид Шнейдеров:

Комедийная мелодрама с бюджетом 175 млн руб ($3 млн) и маркетингом 125 млн руб ($1.9 млн) «Крымский мост. Сделано с любовью!» в 1 034 кинотеатрах собрала за свой первый уик-энд 33 млн руб ($0.5 млн). Это не просто коммерческий провал, это снова выброшенные на ветер 300 млн руб госденег!

Илья Вайцман:

На "Кинопоиске" фильмы категории "унылое дерьмо" получают рейтинг в районе 3,5-4,2 (шкала 10-балльная). Ниже 7 баллов смотреть вообще даже нечего и пытаться.

Новая патриотическая фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" получила рейтинг 2,866. <рукалицо> Не дотянуть до уровня "дерьмо" надо было суметь. (y)

Но они справились. За 300 миллионов бюджетных денег.

Правда, появилась версия, что рейтинг фильма нарочно обвален с новых аккаунтов, созданных именно для этого. Тигран Кеосаян назвал организаторов обвала "больными людьми", но "Кинопоиск" заявил, что накруток не было, а рейтинг является абсолютно честным.

Стас Садальский:

Новый фильм про Крым, повествующий о борьбе двух молодых людей за сердце девушки во время стройки моста, оценили 1,3 тысячи пользователей сайта «Кинопоиск». Более тысячи из них поставили фильму один бал из 10. Я и Кеосаян уверены это происки ГОСДЕПА!

Евгений Шестаков:

Маргарита Симоньян, я фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" мужа твоего Тиграна, снятый по твоему сценарию за 300 миллионов рублей, не смотрел, это для меня дорого. Боюсь, насмотрюсь волшебной операторской работы, роскошной актерской игры и крутых поворотов сценария, перестану потом любить ныне любимые свои фильмы. Муж твой говорит, что рейтинг фильма на Кинопоиске обрушили до 2,6 боты. ОК. Но я сходил на IMDB, там его рейтинг вообще 1. Из 10. Старожилы по всему миру в <шоке>. Спроси мужа, кто это сделал. Может быть, квадрокоптеры?

Егор Беликов публикует разгромную рецензию в "Афише":

Если помните, как главной забавой всех российских кинокритиков в начале 2017 года стало написание рецензий на заведомо нерецензируемый фильм Сарика Андреасяна «Защитники». Кинокритике он не поддавался потому, что был абсолютно беспомощным, и тексты были очень смешные. Вот, например, Егор Москвитин писал: «Деньгами Фонда кино можно было распорядиться куда веселее». Так вот, Кеосаян и Симоньян будто осуществили это предложение.

«Крымский мост. Сделано с любовью!» — это, возможно, самая странная, перверсивная и потому непреднамеренно смешная попытка потратить государственные деньги на фильм, который решено было снять по важному поводу. Надо было отметить открытие моста — и сняли фильм. Но почему-то этот фильм на поверку оказывается странным гибридом «Крыма» и «Американского пирога».<...>

Пока герои пьют, улыбаются, обмазывают друг друга целебной грязью и танцуют под Леонида Агутина, в общем, делают то, чем, по мнению Симоньян и Кеосаяна, занимаются обычные люди в Крыму, невозможно не заметить, что фильм навязчиво эротичен. Но почему же авторы так напирают именно на то, что в Крыму все друг друга столь неистово любят? Причем любовь эта не светлая, невинная и платоническая, но, что важно, страстная, плотская и телесная. Здесь возможен только один вывод.

Для Кеосаяна и Симоньян Крымский мост — не что иное, как визуальная метафора к долгожданному геополитическому совокуплению России и Крыма.

Это физический контакт: мост — словно железный фаллос, отныне и навсегда вставленный Родиной в тело вновь обретенного полуострова.

Впрочем, не будем ханжами. Что тут плохого, если кто-то действительно получил физическое удовольствие, испытал своеобразный «стройгазм» от новостей об открытии моста, законченного с опережением графика. Когда кому-то приятно, это всегда хорошо. Хотя, конечно, подобный фетиш чуть озадачивает: в конце концов, это просто дорога, проложенная над вечным Черным морем, которому плевать на госзаказы, политическую конъюнктуру и прочую сиюминутную рябь на поверхности.

Не менее безжалостен отклик Антона Долина на "Медузе":

Эта картина похожа на слегка спятившую машину времени. Говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно и в 1930-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших стройках (по всему похоже, что в Крыму тоже строят коммунизм), и в 1990-е, когда в России делалось жизнерадостное, аляповатое и безразличное к каким-либо ожиданиям реального зрителя кооперативное кино. В 1990-е и взошла звезда Кеосаяна, снимавшего не только фильмы, но и видеоклипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского. На музыкальный и визуальный ряд «Крымского моста» этот творческий опыт оказал решающее влияние.

Впрочем, не следует недооценивать вклад композитора картины Сергея Трофимова (он же Трофим), неоднократного лауреата премии «Шансон года», а также доверенного лица президента РФ и подписанта коллективного письма в поддержку его политики в Крыму и на Украине. Это он задает картине тон открывающей песней с рефреном «Пришла пора наводить мосты», а потом подытоживает ее звучащим на финальных титрах шлягером, в котором фигурируют «золотые маковки церквей», «дедовы медали за Берлин и Прагу», «весенний праздничный салют» и «господня благодать». Благодать рифмуется с «тем, что не купить и не отнять».

Горячие головы могли бы назвать «Крымский мост» пропагандой. И зря. Пропаганда — это организованная машина, управляемая умным и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное — безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности (это ладно), но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия; мир, безнадежно искривленный благодушной фантазией влюбленных во власть лоялистов. На экране — даже не декоративный Крым, а воображаемый, идеальный, невозможный. Подлинная утопия, в которую Кеосаян и Симоньян ныряют с головой, приглашая за собой зрителей.

Им обоим возражает Алевтина Толкунова из "Комсомольской правды":

Поскольку жена Кеосаяна —Маргарита Симоньян — является в свободное от супружеской жизни и написания сценариев время руководителем RT, «люди с прекрасными лицами» налетели на трогательную комедию со всею своей большевистской яростью. И дело тут вовсе не в профессиональных огрехах или отсутствии кинематографического вкуса —саму ленту никто не анализирует, да и сделана она грамотно, особо не придерешься. Ярость вызвана именно тем, что смешные диалоги, ироничные бытовые зарисовки и запоминающиеся байки-анекдоты придуманы человеком, который напрямую ассоциируется с властью, а сам крымский мост — с возвращением имперской составляющей в нашу глобализованную реальность.

Читая комменты в духе «не смотрел, не буду, но знаю, что это отвратительно», анализируя гневливые отклики представителей интеллигенции, невольно убеждаешься в потрясающей правоте Кеосаяна: все советское живо и нисколько не зависит от того, живем мы при царизме, социализме или капитализме. Точно так же газета "Искра" крошила в кашу оппонентов, подтачивая основы империи, пока сама не разгорелась пламенем революционного террора. Всегда есть «угнетаемые», которые страшны тем, что в один прекрасный день станут угнетателями. Есть идеологическое, часто интуитивное и не поддающееся логике неприятие одними людьми других. Есть высокий градус ярости в малой, но очень активной части населения. Но удивительно не только это: поражает, как вроде бы думающие люди не уважают собственное мнение — ведь они заранее соглашаются с авторитетами своей среды и с такой легкостью опираются на костыли чужих суждений, что невольно задаешься вопросом, а не разучились ли они формировать собственные мысли? Впрочем, это беда любого образованного сословия –– многознанье ведь уму не научает...

Зрителю, который пойдет смотреть «Крымский мост», до всего этого нет никакого дела. Он оценит легкость картины, ее изящество, юмор, качество диалогов и режиссуру, а вот культуролог получит от всего вместе огромное удовольствие, увидев лишний раз подтверждение тому, что языковой менталитет все свои проблемы несет в себе. Мы, думающие по-русски, поражены геном нетерпимости к самим себе. Мы не прощаем именно своим то, что они думают и чувствуют иначе. Оттуда и кровавые периоды нашей истории. Мы не нация компромисса как Швейцария, мы нация конфронтации, и спасти нас от очередной внутренне бойни может только наше же терпение, да взвешенность правителя. Ну, а пока мы друг на друга не бросаемся с шашкой наперевес, можно хотя бы попытаться заглянуть в себя и насладиться тем, как это сделал Тигран Кеосаян.

Армен Гаспарян:

Теперь не нравится «Крымский мост! Сделано с любовью!». Что теперь не так? Добрая смешная комедия. Приключение и любовь. Узнаваемые типажи. Хорошие актеры и известный режиссер. Жанр, по которому многие соскучились. Все слагаемые присутствуют. Но опять недовольны. И вовсе не кино, его подавляющее большинство ворчащих даже не смотрело. Как всегда им не нравится то, что нравится стране. Само название «Крымский мост» ненавистно. Вот и льется желчь. Типичная история. И можно было бы не обращать внимания, но синхронность недовольства показательна. Как по команде возмутились милым фильмом. На том и прокололись

Игорь Мальцев:

Никто не сомневался, что люди с умными, как они думают, лицами, докопаются до романтической комедии только потому, что там есть слово «Крым» и сценаристом Маргарита Симоньян. Есть простой способ маркировки – видишь человека, который восхищается La La Land’ом и возмущается «Крымским мостом» , знай –перед тобой политически ангажированный пошляк. Потому что – ну что вообще можно выцепить из жанра романтической комедии? Кроме полутора часов приятного проведенного времени? Да еще и в компании классических артистов типа Розановой и Стоянова? Плюс солнечное лето, несколько шуток, комедия положений и море. Ан нет, оказывается некоторым сам мост как кость в горле. Как интересно, конечно, у людей мозги устроены – кормишься в Росси, работаешь на гос-или около гос-компаний, жрешь икру полной ложкой и все тебе Крымский мост покоя не дает – как Медный всадник известно кому. Ну если тебе от всего вокруг так плохо – то откупорь шампанского бутылку или пересмотри Кеосаяна и может попустит. Так нет, мы будем заставлять нормального человека смотреть «Левиафана», чтобы ему стало еще мутроней на душе. Вот тогда вы будете довольны. Хотя нет- это личная писхическая проблема и справляйтесь с ней сами. Только от мегафона отойдите.= мы не обязаны слушать ваш громкий депрессивный бред. А нормальные люди пойдут смотреть смешное, доброе кино про лето и любовь.

Станислав Яковлев:

Посещал вчера вечером кинотеатр.

Смотрел, конечно же, «Крымский мост».

Заранее совершенно ясно, за что его будут ругать.

Фильм таким названием, да ещё и по сценарию Маргариты Симоньян просто обязан быть дурной и прямолинейной патриотической агиткой про негодяев бандеровцев и великие стройки святой Руси.

Когда граждане, которые тщательно приготовились с полыхающими <задницами> набивать об клавиатуры кровавые мозоли, вскрывая, как выражалась графиня Галюся Панина, ватку, внезапно получают наперекор всем своим страстным ожиданиям, романтическую комедию, чаще всего смешную, иногда лиричную, но неизменно милую - с ними приключается форменное безумие.

В КАКОМ СМЫСЛЕ - КОМЕДИЯ? СМЕЁТЕСЬ ЧТО ЛИ?

В прямом. Смеёмся. Над вами, дураками, прежде всего.

В этом и состоит главный, он же единственный, но вполне достаточный пропагандистский эффект фильма.

А так-то это обаятельное и забавное кино про любовь и дружбу на фоне великого национального проекта.

Если вы настроились на суровый производственный эпос в прохановских тонах [как бы «Нефть», но про мосты] или политизированную дичь вроде недавнего «Крыма», а то и - прости Господи - «Мужского Сезона», поберегите время и деньги.

Но если вам интересно легкое кино для двоих в начало приятного вечера, тогда «Крымский мост» - вполне достойный выбор.

Последний вопрос, зачем вообще понадобилось пристёгивать образцовый ромком к национальным проектам.

Да как вам сказать. Дело в том, что в России очень большие и красивые национальные проекты, настоящая находка для художника, и любые съемки на их фоне - сплошное, ни с чем не сравнимое удовольствие.

Вот, собственно, и все. Очень просто.

Хотите сложностей — читайте Гегеля.

На фоне слухов о ботах последний пост выглядит немного комично и слишком уж похоже, что написан он не бескорыстно.

Андрей Перцев:

У нас было 2 мешка заказов на посты против Навального и Яшина, 5 мощнейших траншей на атаку Тунгусова и Толоконского, гора переводов на оправдание Слуцкого и восхваление Матвейчева с Глебом Кузнецовым и всего такого. Не то, чтобы это всё было нужно, но раз начал размещалово от АП, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это фильм "Крымский мост". В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек, который на сложных щщах восхищается им. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.

Екатерина Барабаш:

Кто будет вам говорить, что в фильме "Крымский мост. Сделано с любовью" никакой идеологии, а только любовь, море, солнце, романтика — тому отвечайте: «Милый, с каких пор государство дает немереные деньги на солнце и романтику? С какого перепугу премьеру невинной романтической комедии устраивать в ста метрах от Кремля в свежеотстроенном гламурном зале «Зарядье», куда пожаловал весь лоснящийся от счастья политический бомонд — Дмитрий Песков, Дмитрий Рогозин, Мария Захарова, Дмитрий Киселев? И наконец с чего бы вдруг парочке заслуженных пропагандистов — пилорамщику Кеосаяну и сестре солсберецких парней Симоньян затевать романтическую комедию?»

У нас страна верных. Никакие другие критерии не работают. Кто вернее — тому бабки и государственные ласки. Профессионалы обычно верны профессии и своему делу. Нам такое не нужно, у нас свой путь. Верность хозяину — залог успеха.