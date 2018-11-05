Сыновья Хашогги просят у Саудовской Аравии выдать тело отца

Сыновья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги просят у саудовских властей выдать им тело покойного и расследовать преступление против отца. Салах и его брат Абдулла заявили в интервью CNN, что хотели бы похоронить отца на кладбище в священном для мусульман городе Медине. Они назвали отца "мужественным, щедрым и очень смелым" человеком.

Салах заявил о том, что верит королю Саудовской Аравии Салману о намерении привлечь виновных в убийстве отца. Подтверждением тому, считает Салах, является проведение саудовскими властями внутреннего расследования.

По заявлению турецкой генпрокуратуры, тело журналиста Джамаля Хашогги было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Останки погибшего до сих пор не найдены. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что фрагменты его тела могут находиться в колодце саудовского консульства в Стамбуле либо в доме саудовского генерального консула в Турции.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. Саудовское руководство объявило об аресте 18 подозреваемых, однако отвергло собственную причастность к организации убийства. Страны Запада не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с королевской семьей.

Ряд европейских лидеров заявили о возможности санкций против Эр-Рияда, призвав, в частности, прекратить продавать ему оружие. На днях фонд американского миллиардера Билла Гейтса прервал сотрудничество с саудовской благотворительной организацией наследного принца Мухаммеда бин Салмана.