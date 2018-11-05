В Индонезии исключили взрыв на борту разбившегося "Боинга"

Разбившийся 29 октября Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился от удара о поверхность воды на большой скорости. Вероятность взрыва на борту исключена, заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно.

По данным, полученным экспертами с бортового самописца потерпевшего крушение лайнера, во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Вывод об обстоятельствах катастрофы был сделан также на основании положения обломков в воде. Они находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Кроме того, в случае взрыва обломки больше по размеру, заявил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Он пропал с радаров через 13 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Черный ящик с параметрическими данными был найден 1 ноября. Поиски второго, речевого самописца продолжаются.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.