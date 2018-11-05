Свердловская чиновница – детям: "Государство не просило вас рожать"

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами в Кировограде заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им ничего не должно. "Государство их не просило вас рожать", – ответила чиновница на вопрос о финансировании детских проектов в городе.

Заявление приводит местный телеканал "Эхо 24".

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.

Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях называл демографическую проблему, то есть угрозу снижения численности населения страны, одной из важных для России.

"Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе", - говорил Путин в июне 2017 года.

На встрече с многодетными семьями в ноябре прошлого года Путин, в частности, объявил о "перезагрузке" демографической политики, пообещал поддерживать малообеспеченные семьи и создавать дополнительные стимулы для рождения второго и третьего ребенка.

В марте 2018 года перед выборами президента Путин говорил о демографии в послании Федеральному собранию.

На трагедию в Кемерово, где в марте 2018 года при пожаре погиб 41 ребенок, Путин отреагировал словами: "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".

Премьер-министр Дмитрий Медведев тоже часто говорит о необходимости роста рождаемости. "Самый большой объём предусмотрен на поддержку демографии, понятно почему. Эти деньги дадут отдачу не только здесь и сейчас, но и позволят улучшить ситуацию в будущем. Главное, что они должны укрепить благосостояние людей, позволят развивать систему образования, дадут возможность детям вырасти образованными людьми. В нашу экономику придут профессиональные и активные граждане, которые будут участвовать в новых проектах" - говорил, например, Медведев в сентябре.

Наконец, в так называемом майском указе Владмира Путина одной из целей, которых необходимо достичь к 2024 году, названо "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения".

В 2018 году, впрочем, Росстат фиксирует падение численности населения России. В 83х- субъектах рождаемость упала по сравнению с 2017 годом (данные на 1 августа).

Размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет составляет, как правило, несколько тысяч рублей в месяц (минимальная сумма - чуть более трех тысяч).