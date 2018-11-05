"Орион" или холм. Как сын министра осваивает московскую землю

Жители московского района Раменки выступают против захвата земли компанией, принадлежащей сыну министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Самовольно построенная стена мешает им ходить к новой станции метро "Мичуринский проспект".



Срезанный холм

На прошлой неделе оппозиционный политик, председатель совета депутатов муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин опубликовал видео об "Орион-холле" – частном банкетном зале в столичном районе Раменки. Местные жители и муниципальные депутаты ранее писали многочисленные жалобы против "Орион-холла".

– На месте, где должен был появиться уютный сад, вырос огромный банкетный зал "Орион-холл". Для жителей это стало сюрпризом, ничего подобного проект, утвержденный на общественных слушаниях, не предусматривал. Владельцы банкетного зала самовольно замостили плиткой более трех гектаров территории, – говорит на видео Илья Яшин.

– Я прекрасно помню это место, я там бывал. Там были трава и кустарники. Теперь стоят машины посетителей "Орион-холла", огорожена очень большая территория, – рассказал Яшин Радио Свобода.

Есть целый микрорайон, которому из-за банкетного зала неудобно ходить к метро

"Орион-холл" занимает часть земли, на которой запланировано создание районного парка. Помимо трех гектаров плитки, владельцы банкетного зала срезали кусок холма, который близко подходил к их заведению, и огородили его стеной. Формально доступ на территорию не закрыт полностью, но стена отделяет ближайшие дома от банкетного зала. Это больше всего раздражает местных жителей.

–"Орион-холл" находится на пути к только что открывшемуся метро "Мичуринский проспект". Есть целый микрорайон, которому из-за банкетного зала неудобно ходить к метро. Раньше там был холм, можно было бы сделать дорожку с холма прямо к станции. Сейчас половина холма срезана, огорожена трехметровой стеной. Рядом находится пруд, поэтому чтобы пройти к метро, нужно делать солидный крюк, почти в полкилометра, – рассказывает Радио Свобода Максим Гонгальский, муниципальный депутат от партии "Яблоко".

Наличием влиятельных хозяев местные жители объясняют успехи "Орион-холла" в захвате территории

Гонгальский предоставил Радио Свобода ответы на обращения муниципальных депутатов из Никулинской межрайонной прокуратуры, подтверждающий незаконность использования земли рядом с банкетным залом, из Госинспекции по недвижимости – об отсутствии разрешений на постройку стены вокруг срезанной части холма. И из Департамента капитального ремонта мэрии Москвы – о готовности на городские деньги демонтировать стену и организовать удобный спуск с холма к метро.

– Теперь префектура должна принять решение о сносе стены, – говорит Максим Гонгальский.

Как выяснили местные муниципальные депутаты, "Орион-холл" контролирует ООО "Стена", 50 процентов акций компании принадлежат Александру Владимировичу Колокольцеву, сыну министра внутренних дел России. Александр Колокольцев ранее работал в полиции, затем стал предпринимателем. По данным "Ведомостей", у Колокольцева-младшего широкий круг бизнес-интересов: строительство, ресторанный бизнес, телекоммуникации, IT, приложения для мобильных операторов. Наличием влиятельных хозяев местные жители объясняют успехи "Орион-холла" в захвате территории.

По данным муниципальных депутатов Раменок, хозяева "Орион-холла" попытаются легализовать занятую ими землю, но сначала они должны решить вопрос с высотой банкетного зала. Они построили "Орион-холл" в два раза выше, чем имели разрешение. Вопрос о высоте банкетного зала, по инициативе его хозяев, вскоре будет вынесен на районные публичные слушания: этого требует процедура легализации.



Попытаются договориться

Мы предлагаем им переориентировать бизнес на жителей района

– Какое-то время назад эта территория была неухоженной и особенно никому не нужна. Видимо, руководствуясь этим, здесь и решили открыть банкетный зал: на отшибе. Когда брали в аренду этот участок (в 2012 году – РС), про открытие метро ещё не было известно. Теперь здесь запланирована активная застройка, постоянно будут ходить тысячи людей, со всех сторон будут транспортные развязки. Кто будет отдыхать в таком зале – непонятно, – предполагает Максим Гонгальский. – Мы предлагаем им переориентировать бизнес на жителей района. Например, открыть ресторан. Если раньше это было бы нерентабельно, то теперь это место в двух минутах от станции метро.

Гонгальский говорит, что на прошлой неделе по инициативе префектуры Западного административного округа Москвы начались переговоры "Орион-холла" и местных муниципальных депутатов, но процесс этот пока в самом начале.

В пресс-службе Западного административного округа Москвы Радио Свобода заявили, что не будут комментировать ситуацию с "Орион-холлом". Не ответила на предложение высказаться и Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы от "Единой России", представляющая Раменки.

Если не ошибаюсь, недавно было и обращение по этой теме. Запрос отправил

В "Орион-холле" Радио Свобода дважды сказали, что подумают над возможностью дать комментарий, но на момент публикации текста этого не сделали. Раменки входят в избирательный округ, из которого в Госдуму избрался представитель "Единой России" Вячеслав Лысаков.

– У меня восемь районов, из которых приходят десятки обращений, по которым я делаю депутатские запросы. Если не ошибаюсь, недавно было и обращение по этой теме. Запрос отправил, – сказал Лысаков Радио Свобода.