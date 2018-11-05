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Общество

"Орион" или холм. Как сын министра осваивает московскую землю

Станция московского метро "Мичуринский проспект"

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Жители московского района Раменки выступают против захвата земли компанией, принадлежащей сыну министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Самовольно построенная стена мешает им ходить к новой станции метро "Мичуринский проспект".

Срезанный холм

На прошлой неделе оппозиционный политик, председатель совета депутатов муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин опубликовал видео об "Орион-холле" – частном банкетном зале в столичном районе Раменки. Местные жители и муниципальные депутаты ранее писали многочисленные жалобы против "Орион-холла".

– На месте, где должен был появиться уютный сад, вырос огромный банкетный зал "Орион-холл". Для жителей это стало сюрпризом, ничего подобного проект, утвержденный на общественных слушаниях, не предусматривал. Владельцы банкетного зала самовольно замостили плиткой более трех гектаров территории, – говорит на видео Илья Яшин.

– Я прекрасно помню это место, я там бывал. Там были трава и кустарники. Теперь стоят машины посетителей "Орион-холла", огорожена очень большая территория, – рассказал Яшин Радио Свобода.

Есть целый микрорайон, которому из-за банкетного зала неудобно ходить к метро

"Орион-холл" занимает часть земли, на которой запланировано создание районного парка. Помимо трех гектаров плитки, владельцы банкетного зала срезали кусок холма, который близко подходил к их заведению, и огородили его стеной. Формально доступ на территорию не закрыт полностью, но стена отделяет ближайшие дома от банкетного зала. Это больше всего раздражает местных жителей.

–"Орион-холл" находится на пути к только что открывшемуся метро "Мичуринский проспект". Есть целый микрорайон, которому из-за банкетного зала неудобно ходить к метро. Раньше там был холм, можно было бы сделать дорожку с холма прямо к станции. Сейчас половина холма срезана, огорожена трехметровой стеной. Рядом находится пруд, поэтому чтобы пройти к метро, нужно делать солидный крюк, почти в полкилометра, – рассказывает Радио Свобода Максим Гонгальский, муниципальный депутат от партии "Яблоко".

Наличием влиятельных хозяев местные жители объясняют успехи "Орион-холла" в захвате территории

Гонгальский предоставил Радио Свобода ответы на обращения муниципальных депутатов из Никулинской межрайонной прокуратуры, подтверждающий незаконность использования земли рядом с банкетным залом, из Госинспекции по недвижимости – об отсутствии разрешений на постройку стены вокруг срезанной части холма. И из Департамента капитального ремонта мэрии Москвы – о готовности на городские деньги демонтировать стену и организовать удобный спуск с холма к метро.

– Теперь префектура должна принять решение о сносе стены, – говорит Максим Гонгальский.

Как выяснили местные муниципальные депутаты, "Орион-холл" контролирует ООО "Стена", 50 процентов акций компании принадлежат Александру Владимировичу Колокольцеву, сыну министра внутренних дел России. Александр Колокольцев ранее работал в полиции, затем стал предпринимателем. По данным "Ведомостей", у Колокольцева-младшего широкий круг бизнес-интересов: строительство, ресторанный бизнес, телекоммуникации, IT, приложения для мобильных операторов. Наличием влиятельных хозяев местные жители объясняют успехи "Орион-холла" в захвате территории.

По данным муниципальных депутатов Раменок, хозяева "Орион-холла" попытаются легализовать занятую ими землю, но сначала они должны решить вопрос с высотой банкетного зала. Они построили "Орион-холл" в два раза выше, чем имели разрешение. Вопрос о высоте банкетного зала, по инициативе его хозяев, вскоре будет вынесен на районные публичные слушания: этого требует процедура легализации.

Попытаются договориться

Мы предлагаем им переориентировать бизнес на жителей района

– Какое-то время назад эта территория была неухоженной и особенно никому не нужна. Видимо, руководствуясь этим, здесь и решили открыть банкетный зал: на отшибе. Когда брали в аренду этот участок (в 2012 году – РС), про открытие метро ещё не было известно. Теперь здесь запланирована активная застройка, постоянно будут ходить тысячи людей, со всех сторон будут транспортные развязки. Кто будет отдыхать в таком зале – непонятно, – предполагает Максим Гонгальский. – Мы предлагаем им переориентировать бизнес на жителей района. Например, открыть ресторан. Если раньше это было бы нерентабельно, то теперь это место в двух минутах от станции метро.

Гонгальский говорит, что на прошлой неделе по инициативе префектуры Западного административного округа Москвы начались переговоры "Орион-холла" и местных муниципальных депутатов, но процесс этот пока в самом начале.

В пресс-службе Западного административного округа Москвы Радио Свобода заявили, что не будут комментировать ситуацию с "Орион-холлом". Не ответила на предложение высказаться и Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы от "Единой России", представляющая Раменки.

Если не ошибаюсь, недавно было и обращение по этой теме. Запрос отправил

В "Орион-холле" Радио Свобода дважды сказали, что подумают над возможностью дать комментарий, но на момент публикации текста этого не сделали. Раменки входят в избирательный округ, из которого в Госдуму избрался представитель "Единой России" Вячеслав Лысаков.

– У меня восемь районов, из которых приходят десятки обращений, по которым я делаю депутатские запросы. Если не ошибаюсь, недавно было и обращение по этой теме. Запрос отправил, – сказал Лысаков Радио Свобода.

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