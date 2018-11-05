Украинские власти взяли под стражу экс-главу Апелляционного суда Крыма

Украинские власти взяли под стражу экс-главу Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерия Чернобука. Он подозревается в государственной измене. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Интерфакс-Украина.

Чернобук возглавлял Апелляционный суд Крыма до аннексии полуострова Россией. После аннексии Крыма Чернобук перешел на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области. В конце сентября 2016 года Чернобук лишился этой должности из-за своего заявления о том, что ни один судья, который решил продолжить работать в Крыму после аннексии, не нарушает присяги. Тогда украинские правоохранители не нашли в его словах признаков госизмены.

3 ноября судью задержали сотрудники Службы безопасности Украины. При этом Чернобук находится в списке лиц, которым контролируемые Москвой крымские власти запретили въезд на полуостров.