Демократов в Джорджии подозревают во взломе системы избирателей

В США офис государственного секретаря штата Джорджия проводит расследование в отношении местного отделения Демократической партии. Её членов подозревают в попытке взлома системы регистрации избирателей штата. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, власти штата не предоставили никаких доказательств вероятной хакерской атаки. Местное отделение Демократической партии все обвинения отвергает и обвиняет госсекретаря в превышении полномочий.

В офисе госсекретаря Джорджии уточнили, что утечки персональных данных не было.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Граждане изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, а также более шести тысяч законодательных собраний штатов.