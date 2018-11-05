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Демократов в Джорджии подозревают во взломе системы избирателей

Сторонники Республиканской партии в штате Джорджия, 4 ноября 2018 года

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В США офис государственного секретаря штата Джорджия проводит расследование в отношении местного отделения Демократической партии. Её членов подозревают в попытке взлома системы регистрации избирателей штата. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, власти штата не предоставили никаких доказательств вероятной хакерской атаки. Местное отделение Демократической партии все обвинения отвергает и обвиняет госсекретаря в превышении полномочий.

В офисе госсекретаря Джорджии уточнили, что утечки персональных данных не было.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Граждане изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, а также более шести тысяч законодательных собраний штатов.

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