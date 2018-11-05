Сорос заявил об отказе телеканала Fox предоставить ему эфир

Телеканал Fox News отказался предоставить меценату Джорджу Соросу возможность опровергнуть критические замечания в его адрес. Об этом миллиардер заявил в воскресенье, пишет The Hill.

В последние несколько недель президент Трамп и его сторонники неоднократно утверждали, что Сорос либо близкие к нему еврейские группы финансируют многотысячную колонну центральноамериканских мигрантов, направляющихся к границам США. Подобную версию высказал в том числе глава консервативной организации Judicial Watch Крис Фаррел в эфире телеканала Fox.

Патрик Гаспар, президент принадлежащего Соросу Фонда "Открытое общество", назвал эти заявления "возмутительными" и сообщил об отказе телеканала Fox позволить Соросу прокомментировать их.

Ранее власти Венгрии обвиняли организацию Сороса в финансировании миграционных потоков в Европу. Из-за политического давления региональное представительство фонда "Открытое общество" вынуждено было переехать из Будапешта в Берлин.

Сорос оказался в числе тех, кому сторонник Трампа 56-летний Сизар Сэйо недавно разослал самодельные бомбы. В октябре прошлого года Сорос передал 18 миллиардов долларов — большую часть своего состояния — основанному им "Открытому обществу", превратив эту организацию в один из крупнейших благотворительный фондов в мире.