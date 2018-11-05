Илон Маск показал видео из тоннеля для беспилотных электробусов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере видеозапись из первого в мире подземного тоннеля для нового скоростного транспорта. Он назвал тоннель "пугающе длинным" и напомнил о запланированном на 10 декабря открытии этого транспортного участка.

Предполагается, что в будущем по тоннелю поедут автомобили и беспилотные электробусы с пассажирами. Ожидается, что с помощью этой системы пассажиры из аэропорта Лон-Анджелеса смогут добраться в центр города за 8 минут. Стоимость билета составит всего 1 доллар. По словам Маска, новая система не заменит, а дополнит уже имеющиеся традиционные виды пассажирских перевозок.

Разработкой транспорта занимается одна из компаний Маска — The Boring Company. Электробус будет развивать скорость до 250 километров в час. Машина сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами, которые будут перевозить людей на поверхность.

В будущем новую сеть тоннелей планируют объединить с другим проектом Маска — вакуумной системой сверхскоростных поездов Hyperloop, которые, как предполагается, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км в час. На испытаниях прототипы показали скорость более 300 километров в час. Первый в мире маршрут Hyperloop будет проложен между Дубаем и Абу-Даби. Путь длинной 139 километров можно будет преодолеть всего за 12 минут.

Тоннель был сооружен спустя два года после того, как Маск анонсировал соответствующий проект. В прошлом году власти дали разрешение на строительство тоннеля под Лос-Анджелесом длинной более трех километров.