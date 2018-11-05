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Le Monde: Франция выдала ордера на арест глав сирийских спецслужб

Сирия

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Власти Франции выдали ордера на арест трех высокопоставленных представителей сирийских спецслужб. Об этом пишет газета Le Monde. По данным журналистов, сирийцев обвиняют в причастности к пыткам и преступлениям против человечности.

Утверждается, что в числе обвиняемых – глава бюро Национальной безопасности Сирии Али Мамлюк.

Поводом для расследования стал иск, поданный в 2016 году от живущего во Франции гражданина сирийского происхождения. Он требовал расследовать исчезновение двух близких ему людей в Сирии в 2013 году. В иске говорится, что оба пропавших были арестованы сирийскими спецслужбами. По данным Le Monde, в 2018 году власти Сирии подтвердили их смерть от сердечного приступа. Париж подозревает Дамаск в насильственном похищении этих людей и причастности к их смерти.

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