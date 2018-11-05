Россияне в Британии считают многих соотечественников агентами Кремля

Проживающие в Британии российские эмигранты подозревают до половины своих соотечественников, также живущих в Британии, в том, что те работают на Кремль. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на исследование аналитического центра Henry Jackson Society. Согласно выводам экспертов, некоторые предполагаемые российские шпионы даже не заботятся о конспирации и действуют открыто.

Среди тех, кто опасается слежки со стороны российской разведки — исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков. Он указал на одного из российских бизнесменов как кремлевского информатора. Согласно докладу, предприниматель встретился в Лондоне с Ашурковым и затем передал детали этой встречи российским спецслужбам в Москве. Сам Ашурков ранее раскрыл Лондону информацию, которая стала частью доклада "Российская коррупция и Британия", который подготовили британские депутаты.

Авторы исследования не уверены, что все информаторы напрямую отчитываются перед российскими властями. Аналитики допускают, что часть сведений доходит до Кремля в результате неосторожных разговоров в эмигрантской среде.

Исследование было обнародовано на фоне обвинений, которые британское руководство выдвинуло против администрации президента России Владимира Путина по поводу отравления бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на заявление МВД Соединенного Королевства сообщал о том, что Лондон активизировал усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России. Сообщалось, что власти Британии при продлении так называемых "виз инвестора" усилили проверки, в частности, легальности доходов граждан России.

В октябре в британском парламенте прозвучали призывы к английским лордам разорвать связи с Россией.