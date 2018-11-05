Футболист "Ливерпуля" не едет в Белград "из соображений безопасности"

Полузащитник английского "Ливерпуля" и сборной Швейцарии Джердан Шакири не приедет в Белград на матч Лиги Чемпионов против местного клуба "Црвена Звезда". Англичане не включили его в заявку "из соображений безопасности".

Юрген Клопп, главный тренер финалистов прошлого турнира и одного из главных фаворитов нынешнего, комментируя решение оставить игрока в Ливерпуле, заявил, что в курсе "какой прием ждет Шакири" от сербов и опасается этого.

Джердан Шакири, являющийся лучшим бомбардиром сборной Швейцарии среди всех ее действующих игроков, имеет албанские корни: он родился в семье косовских албанцев. Игрок неоднократно публично поддерживал независимость Косово от Сербии, из-за чего получал в свой адрес угрозы со стороны сербских болельщиков.

В прошлом году УЕФА дважды наказывал "Црвену Звезду" за поведение ее фанатов: сначала частичным закрытием трибун белградского стадиона - за бросание болельщиками на поле посторонних предметов и блокирование выходов, а затем двумя матчами без зрителей - за расистские скандирования фанатов, причем это было уже повторное подобное нарушение.

В декабре 2017-го фанаты "Црвены Звезды" устроили драку прямо во время матча, выбежав на беговые дорожки стадиона. Игру пришлось остановить.

Матч Лиги европейских чемпионов между "Црвеной Звездой" и "Ливерпулем" пройдет в Белграде 6 ноября.