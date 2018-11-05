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Талибы решили принять участие в мирных переговорах в Москве

Предполагаемый боевик движения "Талибан"

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Афганские талибы объявили о готовности присоединиться к многосторонним мирным переговорам в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей движения. Представитель талибов, однако, отрицает наличие официального согласия на визит в Россию.

Власти Афганистана и США отказались принять участие в переговорах, организованных Кремлем.

Российское руководство пригласило на это мероприятие 12 стран, а также представителей "Талибана" — группировки, которая борется с афганскими властями и союзными им войсками НАТО за установление в стране шариата. В переговорах готовы поучаствовать в том числе Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли Россию в поставках тяжелого вооружения талибам.

В 2003 году Совет Безопасности ООН, а затем и российский Верховный суд признали "Талибан" террористической организацией.

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