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Культ личности. Русские горки Владимира Рыжкова.
Культ личности. Русские горки Владимира Рыжкова
Карикатура дня
5 ноября
1 часа(-ов) назад
5 ноября
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.