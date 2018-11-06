"Будет наказан независимо от положения": дело Кашина оказалось в тупике

Ровно 8 лет назад во дворе собственного дома был жестоко избит журналист Олег Кашин. В 2015 году российский боец ММА (смешаные боевые единоборства) признался, что участвовал в покушении и назвал заказчиком Андрея Турчака - тогда губернатора Псковской области, а теперь секретаря генерального совета партии "Единая Россия". Сейчас бывший спортсмен в тюрьме, но по другому обвинению. Изменились ли его показания? Холодной ноябрьской ночью в 2010 году журналист Олег Кашин возвращался из гостей. Он привычно зашел за сигаретами в супермаркет “Июльское утро”, пересек Пятницкую улицу и направился к своему дому. По пути Кашин поравнялся с двумя мужчинами, один из которых держал в руке букет. “Ну, мало ли, кто там идет, тем более с цветами, к кому-то в гости, наверное”, - вспоминает Кашин, в тот вечер не обративший на незнакомцев внимания. Человек с букетом вдруг обогнал журналиста - как будто хотел услужливо открыть для него калитку в ограде дома. Позже Кашин вспоминал, что мужчина сначала отбросил букет, а потом нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что память журналиста подвела: сначала был удар, а уже потом цветы оказались на земле, почти одновременно с самим Кашиным.

В этот момент подбежал второй незнакомец, он выхватил из-за пазухи металлический прут и методично, замахиваясь обеими руками, словно лесоруб, стал избивать прижатого к грязной земле журналиста. В какой-то момент палка от усердия даже вылетела из рук бьющего, он лишь на секунду остановился, подобрал ее и продолжил избиение. Последний удар, ногой в голову, примерно через минуту нанес человек с букетом, и нападавшие выбежали со двора. Кашин приподнялся на четвереньки, но не удержался, завалился на бок, покатился по асфальту, а потом все-таки сел. 56 ударов железной палкой, сломанная челюсть и нога, оторванный мизинец - невероятно, что он смог не потерять сознания. На шум во двор вышел дворник, с которым Кашин иногда здоровался, усадил журналиста на какие-то доски и накрыл ему плечи куском полиэтилена. Шел дождь. Неудивительно, что Олег Кашин плохо запомнил подробности нападения, которое стало одним из самых громких и мрачных событий относительно, по нынешним меркам, благополучного 2010 года. Но есть один человек, который утверждает, что помнит избиение во всех деталях. Это бывший боец ММА Данила Веселов - именно он, по собственному заявлению, был тем самым человеком с букетом, именно он нанес первый и последний удары и не давал Кашину подняться, пока соучастник избивал его железной палкой. “Он уже вошел в раж, - рассказал Веселов на допросе, - начал, ну, как бы мне показалось, что это уже лишнее, я его остановил и мы ушли”. Показания об избиении Кашина бывший спортсмен дал в 2015 году в рамках другого уголовного дела - о похищении человека по имени Александр Горбунов, которого, если верить пострадавшему, отравили, а потом пытали электрошокером и водой. И это лишь один из многих эпизодов по-византийски изощренной и запутанной как детективный роман истории, начавшейся покушением на жизнь Кашина. Само же покушение, несмотря на три года, прошедшие после признания Веселова, до сих пор не расследовано.

Причины этого Кашину кажутся очевидными: Веселов заявил на допросе, что журналист был избит за обидный комментарий в социальной сети по поручению Андрея Турчака, тогда молодого губернатора псковской области, а ныне секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", политика с большими перспективами. Суд над Веселовым и его сообщниками “неизбежно приведет к вопросу о Турчаке, а это политика, - уверен Кашин. - Поэтому кажется, что [с делом] будут тянуть максимально долго, годами”. Журналист не сомневается: то, что Данила Веселов, который сейчас находится в петербургском СИЗО “Кресты-2”, рассказал на допросе - чистая правда. Не отказался ли от своих показаний сам Веселов, это другой вопрос. Смешная угроза Олег Кашин вспоминает, что в 2010 году ходил, можно сказать, оглядываясь. С одной стороны, он был уверен, что его домашний адрес неизвестен никому, кроме друзей, и это давало некоторое ощущение защищенности. С другой стороны, из-за своих текстов Кашин получал угрозы - прямые или непрямые, но вполне реальные. Главным образом, угрозы были связаны с двумя темами, о которых в то время остро писал Кашин: историей Химкинского леса, в которую так или иначе были вовлечены многие опасные люди, от футбольных хулиганов до ветеранов-афганцев, и с лидером прокремлевского молодежного объединения “Наши” Василием Якеменко. На их фоне еще одна угроза казалась почти анекдотичной. Кашин походя, где-то в комментариях к своему посту ЖЖ, назвал 34-летнего на тот момент губернатора Псковской области Андрея Турчака “сраным”. Журналист считал, что тот обязан своим назначением исключительно тому, что его отец - давний соратник Владимира Путина. Турчак тут же пришел в ветку: “Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Вы можете сделать это здесь в ветке или отдельным постом. Время пошло”. “Простите, это угроза? - ответил Кашин. - Что будет, если я не извинюсь?” Кашин рассказывает, что угроза от Турчака не ограничилась комментарием в ЖЖ. Общие с псковским губернатором знакомые, например, Никита Белых, намекали журналисту, что надо бы извиниться. Однако, как раз эту публичность угроз, о которых знали многие и в обществе и во власти, Кашин посчитал свидетельством того, что Турчак вряд ли стал бы рисковать и доводить их до реального покушения. “Я обманулся политологически, как человек, имеющий неточное представление об устройстве российской власти”, - так сегодня рассуждает Кашин, а тогда у него были серьезные основания надеяться, что дело о покушении будет раскрыто. Именно такое обещание дал президент России. Дмитрий Медведев, к концу 2010 году проявлял известную независимость, ходили слухи о том, что он даже подумывает о втором президентском сроке. Об избиении Кашина он узнал очень быстро от своего пресс-секретаря, в прошлом журналиста газеты "Коммерсант" Натальи Тимаковой. Дело было не только в журналистской солидарности: это был короткий период, когда Кашин состоял в президентском пуле (правда, в этом качестве он успел написать только один репортаж). Уже на следующее утро после покушения Медведев поручил Генеральному прокурору Юрию Чайке и Министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву взять расследование покушения на особый контроль.

Кто бы ни был причастен к этому преступлению - он будет наказан, независимо от его положения Через два дня после нападения, Медведев заявил: “Кто бы ни был причастен к этому преступлению - он будет наказан, независимо от его положения, его места в общественной системе координат, независимо от других его заслуг, если таковые есть”. ”Россия так устроена, что сигнал по вертикали доходит даже до врачей районной больницы. Когда я очнулся, вдруг оказалось, что я стал героем дня, нахожусь в больнице на особом положении, - рассказывает Кашин, - А потом узнал, что нахожусь на особом положении и как потерпевший. Это как попасть вдруг в бизнес-класс самолета. Не кто-нибудь, а целый генерал Следственного комитета пришел ко мне в палату и не то что допрашивал, а буквально обслуживал. Качество сервиса было таково, что я не испытывал тех проблем, которые, наверное, испытывают потерпевшие, приходящие в районную милицию, когда нужно доказывать, что ты вообще пострадал”. Через два месяца Кашин встретился с Медведевым - в Израиле, где журналист проходил реабилитацию, а заодно аккредитовался от пула освещать визит президента России. Медведев заметил Кашина среди других корреспондентов, сам подошел к нему и заговорил. По словам Кашина, Медведев поинтересовался его здоровьем, пожелал “не менять позиции” и пообещал “оторвать головы” тем, кто это сделал”. Несмотря на поддержку президента и особое положение, найти тех, кому можно было бы “оторвать голов”, не получалось. Кашин признает, что виноват в этом и сам – он слишком упирался в версии с Химкинским лесом и “Нашими”. К нему приходили оперативники МУРа, “настоящие менты, как их в сериалах показывают”, демонстрировали бесконечные фотографии футбольных хулиганов, Кашин никого не узнавал, и такие визиты становились все более редкими. “По мере того, как мое дело делалось все менее приоритетным, менялись следователи. Для начала, от генерала Сергея Голкина перешло к менее статусному, более пожилому, [Николаю] Ущаповскому”, - рассказывает Олег Кашин.

Представителями Следственного комитета запомнились ему скорее разговорами, чем действиями по существу. Например, Ущаповский параллельно расследовал крушение лайнера Sukhoi Superjet, во время показательного полета врезавшегося в гору на острове Ява, и в разговорах с Кашиным постоянно жаловался на индонезийский быт. Следующим следователем, в 2014 году, стал Вадим Соцков, в то время молодой майор, получивший звание подполковника, как он сам признавался Кашину, благодаря его делу. С Соцковом журналист тоже вел отвлеченные разговоры. А поговорить было о чем: Украина, Крым, Донбасс. Параллельно со Следственным комитетом делом Кашина занималось ФСБ. Оперативники впервые встретились с Кашиным чтобы поговорить как раз об Андрее Турчаке, но не в связи с угрозой, а по поводу другого поста Кашина, в котором журналист пригласил псковского губернатора вместе поехать в женский Псково-Печерский монастырь, где, по слухам, настоятельницей стала Людмила Путина. В конце 2011 года Кашина вызвали в ФСБ еще раз. Дмитрий Медведев и Владимир Путин к этому моменту уже объявили об обратной рокировке, но Медведев еще оставался президентом. Кашин рассказывает, что в ФСБ ему сказали прямым текстом: у тебя есть полгода до окончания полномочий Медведева, который обещал тебе раскрыть дело, ты должен шуметь как можно сильнее, а если до мая 2012 года ничего не произойдет, дело будет похоронено. И Кашин пытался шуметь, только объектом был комиссар “Наших” Василий Якеменко, кстати, летом того же года лишившийся поста главы “Росмолодежи”, а еще через год фактически выгнанный из собственного молодежного движения. Много позже, уже после показаний Веселова, Кашин принес Якеменко извинения. Кинопохищение Незадолго до полуночи 1 апреля 2014 года руководитель управляющей компании “Проминвест” Александр Горбунов закончил работать в своем кабинете на заводе “Ленинец” (предприятие находилось под управлением “Проминвеста”), сел на пассажирское сиденье служебного Toyota Land Cruiser и поехал домой. На первом же перекрестке водителю пришлось остановиться - требование прозвучало из “Лады” с надписями ДПС на бортах и включенными проблесковыми маячками. Из малины вышел человек в полицейской форме, которая, как утверждал позже Горбунов, была ему не по размеру, а из-под форменной фуражки торчали “более длинные волосы, нежели это принято у офицеров полиции”.

Пока водитель Горбунова общался с “полицейским” через открытое окно, в пассажирскую дверь стали стучать люди в масках и камуфляжной форме с криками “откройте, работает ФСБ”, в их руках Горбунов заметил пистолеты. Менеджера выволокли из машины, несколько раз ударили, сделали в бедро укол неизвестного вещества и бросили на пол микроавтобуса. От него потребовали позвонить заместителю директора “Ленинца” по административно-правовым вопросам Александру Мешкову и прочитать в трубку заранее написанный на листке бумаги текст: “Я у друзей, не паникуйте, позвоню”. Горбунову надели на голову шапку-балаклаву, закрыв ею глаза, куда-то везли 15 минут, потом пересадили в другую машину и везли еще 40 минут, потом вытащили на улицу, посадили в какую-то “большую емкость на колесиках” и вкатили в ней в помещение, похожее на пустой склад, где бросили похищенного на бетонный пол. Когда он через некоторое время пришел в себя, с Горбунова срезали ножом всю одежду, привязали скотчем к стулу и больше суток с перерывами избивали, жгли электрошокером и пытали водой, выливая ее на натянутую на лицо шапку. Своих истязателей Горбунов не узнавал, зато они явно хорошо знали его и спрашивали о связях с Андреем Турчаком, семья которого контролирует холдинг, в который входит завод “Ленинец”. А потом они стали спрашивать про Кашина. В своих показаниях Горбунов настаивает, что знал о Кашине и нападении на него совсем не много - что-то читал в прессе. Но под пытками, “на вопрос о том, я ли [Горбунов] убил Кашина, сказал, что это я”. Примерно через 30 часов один из похитителей в маске вдруг сказал: “Саша, ты едешь домой”. Горбунова одели и отвезли во Всеволожск под Санкт-Петербургом, где высадили в подъезде какого-то дома. Горбунов позвонил в первую попавшуюся квартиру, попросил вызвать себе такси и на нем добрался до офиса. Вечером 2 апреля, проведя на заводе совещание со службой безопасности, он подал заявление в полицию, а на следующий день дал показания с подробным описанием своего похищения. Спустя несколько месяцев, в конце июля 2014 года в петербургском издании ”Фонтанка”, известном своими заслуживающими доверия источниками в правоохранительных органах Петербурга, вышла заметка под интригующим названием “Загадочная инъекция в деле журналиста Кашина”. Вероятно, в руки журналистов попал опрос потерпевшего Горбунова, и они впервые публично озвучили версию о том, что покушение на Кашина было организовано в интересах Андрея Турчака его знакомым по работе в оборонной сфере, Александром Горбуновым. Горбунов категорически отрицает свою причастность к избиению Кашина, а действия похитителей в интервью РБК сравнил с сюжетом романа Роберта Ладлэма, автора серии триллеров о Джейсоне Борне. Белое солнце пустыни В мае 2015 года предполагаемые похитители Горбунова были арестованы. Среди них оказались Александр Мешков, тот самый заместитель директора “Ленинца”, которому Горбунова заставили позвонить сразу после похищения, а также сотрудники службы безопасности холдинга Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Андрей Земцов. Веселов рассказал на допросе, что на похищение Горбунова он решился потому, что опасался за свою безопасность и безопасность своей семьи. После покушения на Кашина Веселов и другие соучастники на два года отправились в белорусский город Могилев. Туда, на свою родину, объяснял Веселов следователю, их отправил залечь на какое-то время Александр Горбунов, который якобы и организовал избиение журналиста. Следствие никуда не продвинулось, но, вернувшись из Могилева в Петербург, Веселов почувствовал, что опасаться теперь надо не столько полиции, сколько самого Горбунова, следует из показания бывшего бойца ММА. Эти мысли разделял давний знакомый и коллега по “Ленинцу” Александр Мешков. Роль Мешкова в покушении на Кашина, по всей видимостти, была невелика. Он на первых порах, еще из Петербурга, безуспешно пытался разыскать адрес журналиста, в том числе, через начальника одного из отделов полиции, который иногда помогал “Ленинцу” по вопросам безопасности. Но, как позже объяснял Мешков, он понимал, что через этот звонок могут выйти на него, а через него на Горбунова - и подозревал, что это понимает и сам Горбунов. Однажды Мешков обнаружил на своей машине трекер, устройство слежения ,и показал его Веселову. Веселов отвез свой автомобиль в сервис и нашел под порогом двери точно такое же устройство. Оба были уверены, что это слежка по указанию Горбунова, что они и их семьи в опасности. Мешков предложил выход - похитить Горбунова под видом спецоперации ФСБ и выбить из него признание про Кашина, а потом использовать компромат как гарантию безопасности. О том, что похищение было задумано именно для этого, Веселов рассказал на допросе, а Мешков (сейчас он скрывается за границей) подтвердил в нескольких интервью. Давать комментарии Радио Свобода Мешков не захотел. Данила Веселов с детства увлекся боевыми единоборствами, занимался и боксом, и вольной борьбой, и миксфайтом, получил звание мастера спорта по самбо, участвовал в соревнованиях по MMA задолго до того, как этот кровавый спорт стал всемирно популярным. Профессиональная карьера Веселова в MMА, согласно открытым данным, началась в 2001 году и оказалась не слишком успешной: боец выиграл четыре боя, проиграл семь, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Последний профессиональный бой Веселов проиграл в 2005 году американцу Эдди Альваресу, будущему чемпиону UFC в легком весе. Этот титул Альварес проиграл в 2016 году знаменитому теперь ирландцу Конору Макгрегору. Ответственный и дисциплинированный человек, хороший тренер Закончив профессиональную бойцовскую карьеру, Веселов посвятил себя тренерской работе: он был вторым тренером сборной Петербурга по боевому самбо, тренировал в разных петербургских клубах единоборств - в частности, в клубе “Самбо-Мир”, на сайте которого Веселов до сих пор значится в числе тренеров. Действующий тренер этого клуба Андрей Шмелев рассказал Радио Свобода, что помнит Веселова: “Я знаю его как хорошего спортсмена, ветерана единоборств, и за время нашего знакомства, он показал себя с хорошей стороны, как ответственный и дисциплинированный человек, также как хороший тренер”. “Он производит впечатление разумного человека, - рассказал о Веселове адвокат Андей Федорков, познакомившийся с ним в 2016 году. - Ну, спортсмен, со всеми особенностями, в чем-то прямолинейный, некоторый моменты, наверное, не может предугадывать заранее. Не политизированный, не активист”.

Еще одним местом работы Веселова был “Колледж традиционной культуры”, где спортсмен официально значился тренером и преподавателем дополнительного образования. Примерно в 2007 году на тренировки в зал колледжа стал приходить Александр Мешков, они подружись с Веселовым, и Мешков предложил ему перейти на новое место работы - тренировать охранников оборонных предприятий “Ленинец” (позже переименовано в “Заслон”) и “Механический завод”. Через бывшего профессионального бойца проходили все кандидаты на работу в службах безопасности заводов, в том числе телохранители Александра Горбунова - Веселов оценивал их пригодность к службе. Горбунов познакомился с семьей Турчаков еще в середине 1990-х и с тех пор почти все время так или иначе был связан с их бизнес-проектами в оборонной промышленности, но участвовал и в других делах. Когда Андрей Турчак вошел в первый координационный совет ”Молодой гвардии” ”Единой России”, Горбунов стал помогать ему по делам молодогвардейцев, да еще привлек этому Мешкова и нового, хорошо проявившего себя безопасника - Данилу Веселова. Они вместе ездили на сборы, где Веселов отвечал за физическую подготовку молодогвардейцев и учил их рукопашному бою, параллельно оставаясь начальником охраны “Механического завода”. Но поездки на сборы, который оплачивались отдельно, закончились. Веселов жил с женой Еленой (которую встретил тоже в боксерском зале) и тремя детьми в крохотной квартире в петербургском Купчине - в службе безопасности “Ленинца” платили неплохо, но не шикарно. Поэтому, как Веселов рассказал на допросе, когда Горбунов предложил помочь “наказать” журналиста, обидевшего “хорошего человека” Турчака, Веселов согласился, тем более, что в противном случае ему грозило увольнение. Речь сначала шла о какой-нибудь относительно невинной провокации, обсуждались варианты облить журналиста краской или сделать компрометирующую фотографию - еще свежа была память о похождениях Кати “Муму” Герасимовой. Но ставки поднял, судя по показаниям Веселова, лично Андрей Турчак. Желательно руки, чтобы не писал всякие пасквили Если верить допросу, примерно за неделю до избиения Кашина, Веселов, приехавший в Москву для поисков журналиста, встретился в ресторане ”Белое солнце пустыни” с Горбуновым и Турчаком. На допросе 24 июня 2015 года Веселов заявил, что во время этой встречи Турчак потребовал “травмировать” Кашина: “Желательно руки, чтобы не писал всякие пасквили (...) Горбунов предложил еще ноги травмировать, какие-то переломы нанести”. Бывший боец утверждает, что сделал диктофонную запись этой встречи. О ней в интервью ”Коммерсанту” говорила и его жена: “Если бы этой записи не было, я не знаю, что бы делала теперь. Муж мне ее отдал, есть еще несколько копий в других местах”, - сказала Елена Веселова. Однако, если такая запись в самом деле существует, она так и не была обнародована. И Турчак, и Горбунов отрицают, что имела места встреча в ресторане. “При всем моем уважении к хозяевам ”Белого солнца пустыни” и поклонникам восточной кухни, я ни разу в своей жизни в этом ресторане не был и не планирую”, - заявил Турчак в интервью региональному псковскому изданию ”Курьеръ”, когда в ноябре 2015 года впервые за долгое время публично комментировал дело Кашина.

Андрей Турчак посещал Москву за две недели до избиения Кашина: 22 октября 2010 года у него состоялась встреча в Белом доме с Владимиром Путиным, на тот момент, премьер-министром России. Мог ли он во время этой поездки успеть повстречаться с Веселовым? Во всяком случае, как уверяет Кашин, следователь Алексей Сердюков рассказал ему кулуарно о том, что, по данным мобильных биллингов, в какой-то момент Турчак, Горбунов и Веселов одновременно находились в районе Неглинной улицы, где расположен ресторан “Белое солнце пустыни”. 24 июня 2015 года, через 9 дней после допроса Веселова, на котором тот рассказал об избиении Кашина и роли в нем Горбунова и Турчака, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Алексей Сердюков вынес постановление о привлечении бывшего спортсмена в качестве обвиняемого по делу о покушении на Кашина. В тексте этого документа (есть в распоряжении Радио Свобода) говорится, что Веселов, Борисов и Кавтаскин совершили покушение на Кашина по поручению Александра Горбунова в качестве мести за слова журналиста о “сраном” Турчаке. За это они якобы получили 3 300 0000 рублей. При этом адвокат Олега Кашина Рамиль Ахметгалиев подчеркнул в разговоре с Радио Свобода, что официально следственные органы ни разу не уведомляли ни его, ни Кашина о возникновении в деле хотя бы одного обвиняемого, в том числе, Данилы Веселова, хотя обязаны были бы это сделать. Меньше чем через месяц следователь Сердюков ушел в отпуск и уже не вернулся к расследованию дела Кашина. ‘Мое дело раскрыто’ Только через три месяца после того, как следователь Сердюков подписал постановление о привлечении Веселова в качестве обвиняемого по делу Кашина, организатор, заказчик и исполнители преступления были названы публично. Мое дело раскрыто. Имена исполнителей известны, двое из троих арестованы. Дальше начинается политика Сделал это Кашин, который заявил на своем сайте: “Мое дело раскрыто. Имена исполнителей известны, двое из троих арестованы. Дальше начинается политика”. На самом деле журналист проследил цепочку, связывающую Андрея Турчака и избиение еще раньше, но не торопился публично заявлять об этом. “Я просто ждал каких-то документальных подтверждений, чтобы не быть голословным. И написал этот пост, получив на руки в виде сканов документы из уголовного дела, где все главное и прозвучало в постановлении о предъявлении обвинения Веселову”, - вспоминает Кашин. Помимо Веселова и Горбунова, в этом постановлении упоминаются еще двое соучастников: оба тоже работали на оборонных предприятиях, входящих в холдинг семьи Турчаков. Это Вячеслав Борисов, предположительно, тот самый человек, который избил прижатого к земле журналиста железным прутом и Михаил Кавтаскин, который, как утверждается, сообщил Веселову и Борисову о приближении Кашина. Оба участвовали в похищении Горбунова, Кавтаскин был задержан вместе с Веселовым и остальными, Борисов находится в бегах, по предположению Кашина - все в той же Белоруссии, где он успел провести около двух лет после покушения. Радио Свобода приложило существенные усилия для того, чтобы разыскать Борисова и предложить ему прокомментировать дело Кашина, но поиски не увенчались успехом. К тому времени, как Кашин назвал имена организаторов избиения, Горбунов уже тоже был в тюрьме. Через два дня после допроса Веселова полиция обыскала квартиру и рабочий кабинет Горбунова, а еще через день его арестовали. Но нет, не по делу об избиении Кашина, а по подозрению в незаконном обороте оружия. Задержанные в мае по делу о похищении своего начальника Андрей Земцов и Александр Мешков показали полицейским два схрона оружия в Лужском районе Ленинградской области, как утверждает Мешков, в “шаговой доступности от дачи Горбунова”. Полицейские обнаружили десяток пистолетов, ручной пулемет Калашникова, тротиловые шашки, ружье, ручную гранату и множество боеприпасов. Земцов и Мешков настаивают: оружие принадлежит Горбунову, именно он попросил их спрятать его еще в 2010 году, после покушения на Кашина, опасаясь обысков на заводе. Дело об оружии выделил из дела о покушении на Кашина в отдельное производство все тот же следователь Сердюков. Но в июле все три расследования - нападения, похищения и хранения оружия - у него отобрали. Через два года Сердюков пошел на повышение, но в провинции; в начале 2018 года указом Путина он был назначен первым заместителем руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Но летом 2015 после неожиданной смены следователя продвижение по делу Кашина фактически остановилось, зато положение Горбунова стало улучшаться. Следственный комитет на запрос Радио Свобода о причинах отстранения Алексея Сердюкова не ответил.

Действительно, казалось бы, осталось дело техники - предъявить Горбунову обвинение по организации покушения на Кашина, проверить показания и направить все три дела в суд. Но все начало разваливаться. 16 июля следствие получило положительную характеристику на Горбунова от главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова: “инициативный”, “ответственный”, обладает “исключительными навыками”, а главное, без него стоит важная для отечества оборонная работа - нужно отпустить незаменимого руководителя из СИЗО. В конце августа о переводе менеджера под домашний арест попросил уже и сам следователь - сменивший Сердюкова Вадим Соцков (тот самый, знакомый Кашину еще по 2014 году). Просьба Чемезова (по словам Кашина, непублично протекцию Горбунову составляли и другие крупные чиновники), ходатайство следователя - суд должен был отреагировать на все это 9 сентября, через два дня после заявления журналиста о том, что его дело “раскрыто”. Кашин ожидал, что это заседание может стать судьбоносным для всего дела, и пригласил на него журналистов и всех неравнодушных. Горбунов обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Он не признал свою вину, не раскаивается В Калининский суд Санкт-Петербурга действительно пришли несколько десятков журналистов. Казалось, это сработало - судья Любовь Мещерякова оставила Александра Горбунова под стражей. “Горбунов обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Он не признал свою вину, не раскаивается, может уничтожить доказательства и лично или косвенно оказывать давление на свидетелей”, - мотивировала свое решение судья. Более того, к делу Горбунова об оружии приобщили показания Веселова - те самые, в которых он назвал управляющего “Ленинца” организатором покушения на Кашина. Впрочем, самым весомым аргументом могло стать мнение ФСБ: в суде была зачитана справка, согласно которой “ФСБ выступает против освобождения Александра Горбунова из-под стражи, поскольку подозревает его в передаче гражданину США сведений, составляющих государственную тайну”. Вопреки ходатайству следствия и поддержке влиятельных чиновников, Александр Горбунов был не просто оставлен под стражей, по просьбе ФСБ обвиняемого перевели из петербургского СИЗО №4 в особо охраняемый спецблок СИЗО №5.

На момент ареста Горбунова было четкое разделение - ФСБ хочет его сажать, а СК хочет его отпускать “Это вполне могла быть внутренняя борьба, - рассуждает Олег Кашин. - Позиция Следственного комитета в какой-то момент стала радикально отличаться от позиции ФСБ. На момент ареста Горбунова было четкое разделение - ФСБ хочет его сажать, а СК хочет его отпускать”. У Кашина даже есть версия, что и само похищение Горбунова было если не организовано, то во всяком случае инспирировано ФСБ - так журналист понял некоторые высказывания Мешкова в личной переписке. Других подтверждений этим гипотезам Радио Свобода обнаружить не смогло, ФСБ официальный запрос проигнорировала. Кашин в качестве аргумента вспоминает, что тогда же, в начале осени, ему намекали, что будет полезно записаться на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Журналист послушно записался, но через неделю получил телефонограмму, что генерал его принять не сможет. Возможно, предполагает Кашин, где-то в верхних эшелонах власти в это время решалась судьба его дела. И она решилась. 11 сентября, через два дня после судебного заседания, оставившего Горбунова под стражей, в СИЗО к обвиняемому лично приехал следователь Вадим Соцков и освободил Горбунова своей властью под подписку о невыезде. С тех пор Александр Горбунов остается на свободе. "Моя совесть абсолютно чиста" Если Горбунов, как он рассказал на опросе у следователя, узнал об избиении Кашина только из СМИ, то зачем вообще его похищали? Вскоре после освобождения менеджера альтернативную версию причин похищения озвучили и Горбунов, и Турчак: все дело в бизнесе. Группа сотрудников предприятия “Заслон” (бывший “Ленинец”) недовольных манерой руководства Горбунова, уволилась и создала конкурирующую компанию “Пеленгатор”, которая надеялась перехватить у “Заслона” выгодные военные контракты. Среди этих недовольных был Александр Мешков, он и организовал похищение начальника, чтобы отобрать у него бизнес, а всю историю с Кашиным придумали для отвода глаз. Горбунов и Турчак огласили эту версию в ноябре 2015 года, первый в разговоре с РБК, второй в том самом интервью “Курьеру”. “Есть информация о том, что организатор похищения Горбунова, который сейчас из неизвестного далека по скайпу дает интервью о покушении на Олега Кашина, имел отношение к исчезновению крупных денежных сумм со счетов "Заслона", к хищению конструкторской документации и созданию параллельного производства” - так губернатор говорит, очевидно, об Александре Мешкове, к этому моменту скрывшемуся от следствия за границей. Что касается дела Кашина, “моя совесть абсолютно чиста”, - подчеркнул Турчак в том же интервью псковскому изданию. Мешков в своем интервью ”Коммерсанту” заявил, что фирма “Пеленгатор”, в создании которой он действительно принимал участие, контракты у “Заслона” перехватить не могла по многим причинам, да и вообще к делу не относится. А вот что относится к делу, так это показания Данилы Веселова, которые он дал летом 2015 года. В переписке с Кашиным Мешков выдвинул предположение о том, что год спустя, в августе 2016 года, Веселов отказался от своих показаний, инкриминирующих Горбунова и Турчака в обмен на новую квартиру для своей семьи. Достоверно проверить эту информацию Радио Свобода не удалось. Радио Свобода несколько раз отправляло жене Данилы Веселова Елене запросы в мессенджерах, все они помечены как прочитанные. В единственном телефонном разговоре она сказала, что “подумает”, давать ли комментарии, но после этого перестала отвечать на звонки. Прямой вопрос корреспондента о новой квартире также был прочитан, ответа на него не последовало.

Елена Веселова Радио Свобода установило через официальный запрос в Росреестр, что Даниле Веселову пополам с матерью все еще принадлежит скромная квартира в обычном панельном доме на проспекте Славы в Петербурге, где семья жила на момент его ареста. В то же время изучение комментариев, оставленных Еленой Веселовой к различным постам в сети Вконтакте указывает, что примерно год назад жена Данилы и его дети могли переехать из квартиры на проспекте Славы. На это указывают два комментария: в августе 2017 года Веселова на просьбу подруги пригласить в гости написала “еще не переехала”; в июне 2018 в ветке, где обсуждалось отключение горячей воды в Купчине, она заметила “у нас (упомянут адрес в Купчине) напор есть, но пока холодная”. Дом на проспекте Славы, где Веселов жил с семьей до ареста, введен в эксплуатацию в 1969 год, дом упомянутый в комментарии (он находится неподалеку) - в 2008 году. Горбунов отказался отвечать на вопрос Радио Свобода о том, выделял ли он в какой-либо форме помощь семье Веселова. Продолжает ли Веселов настаивать на своих показаниях против Горбунова и Турчака? Точно выяснить это Радио Свобода не удалось, нынешний адвокат Данилы Кристина Тюльпанова от общения отказалась, сославшись на адвокатскую тайну. Однако, несколько косвенных соображений указывают на то, что Веселов от своих показаний мог отказаться. В ноябре 2017 года об этом прямо заявил Андрей Турчак в очередном интервью - первом, которое он дал в качестве и.о. секретаря генсовета ”Единой России”. “Первоначальные показания единственного свидетеля и обвиняемого по делу Кашина Данилы Веселова не подтвердились, он признал, что оговорил Александра Горбунова”, - сказал партийный функционер ”Коммерсанту”. В открытом письме Веселова, опубликованном его женой 2 ноября 2015 года, бывший спортсмен пересказал разговор со следователем Соцковым. “Вам мало Горбунова? Зачем вы еще рассказываете про Кашина? Вы еще и за Кашина хотите сидеть?”, - якобы такие вопросы задавал Соцков Веселову. На официальный запрос о статусе уголовного дела по покушению на Кашина и его фигурантах Следственный комитет РФ не ответил. Олег Кашин сообщил Радио Свобода, что собирается направить собственный запрос в Следственный комитет в ближайшее время. В июле 2018 года Санкт-Петербургский городской суд осудил Веселова, Кавтаскина и еще шестерых обвиняемых по делу о похищении Александра Горбунова в 2014 году. Они получили сроки от 6 до 7 лет лишения свободы. Больше трех лет Данила Веселов уже провел в тюрьме на стадии следствия и суда. Дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству адвоката Александра Горбунова - “поскольку обвинение связано с истязанием и применением пыток, исследование подробностей которых в открытом судебном заседании приведет к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство потерпевшего”.

​Приговор Веселову, Кавтаскину и другим фигурантам дела о похищении Горбунова пока не вступил в законную силу: адвокаты осужденных готовятся его обжаловать. Уголовное преследование Горбунова по делу об оружии прекращено “за отсутствием состава и события преступления”, во всяком случае, если верить словам Андрея Турчака. Александр Горбунов отказался давать комментарии Радио Свобода, сославшись на то, что дело о похищении еще не закрыто. Впрочем, он вновь подчеркнул, что считает историю своего похищения экономически мотивированной. “Сквозь щелку дела Кашина эту ситуацию не понять, - написал Горбунов корреспонденту РС, - так как оно только инструмент”. На просьбу о комментариях, направленную через пресс-службу ”Единой России” Александру Турчаку, пришел вежливый ответ: “По всем присланным вопросам уже неоднократно давались развернутые комментарии. Иной информации у нас нет. Рекомендуем вам обратиться в следственные органы”. Адвокат Кашина Рамиль Ахметгалиев считает, что по срокам, обозначенным УПК, дело Кашина давно должно было бы быть расследовано и передано в суд, но этого не происходит. “Единственные официальные уведомления, которые я получаю, говорят о том, что сроки следствия о покушении на убийство периодически продлеваются”, - сказал он Радио Свобода. ‘Страшная правда’ Где сейчас находятся многочисленные герои этой истории? Веселов и Кавтаскин - в самой большой тюрьме Европы, в петербургских “Крестах-2”. Борисов в бегах. Скрывается и Александр Мешков: он доступен через Фейсбук, но отказался давать комментарии Радио Свобода, сославшись на то, что собирается написать о всех событиях книгу. Александр Горбунов по-прежнему управляет оборонными предприятиями, он не дает прямых комментариев, но делает намеки на то, что его похищение связано с большой коррупционной схемой в оборонной промышленности. Следователь Алексей Сердюков, возможно, раскрывший дело Кашина и почти сразу же снятый с него, получил назначение в Перми. Елена Веселова, давшая два интервьюhttps://www.kommersant.ru/doc/2811110 осенью 2015 года, в которых она открыто связывала Турчака с покушением на Кашина, с тех пор публично ни разу не выступала по этому вопросу. Скан открытого письма ее мужа все еще можно найти на странице Веселовой в Фэйсбуке.